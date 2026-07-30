Canelo impulsa el sueño de Josué Cepeda y lo ayuda a representar a México

Canelo Álvarez donó 80 mil pesos a Josué Cepeda para cubrir su viaje y representar a México en un torneo de boxeo en Montenegro

Canelo Álvarez volverá al ring el 12 de septiembre | AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cubrió los 80 mil pesos que necesitaba el joven boxeador mexicano Josué Cepeda para viajar a Montenegro y representar nuevamente a México en una competencia internacional. El pugilista de Baja California había solicitado apoyo mediante redes sociales, pues debía pagar sus viáticos antes del 21 de agosto.

Tras conocer su situación, Canelo le comunicó que su equipo se pondría en contacto con él y le deseó éxito. El respaldo permitirá que Cepeda participe del 14 al 28 de octubre en el torneo europeo para el que fue convocado por tercera ocasión como representante nacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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