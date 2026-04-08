¡Del ring a la corte! Pacquiao amenaza con llevar a Mayweather a tribunales si se cancela la revancha

Manny Pacquiao considera que Netflix lo respaldará en caso de que Floyd Mayweather no quiera subir al ring este próximo 19 de septiembre en Las Vegas

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao firman una revancha histórica | Imago7

Una década después de su pelea histórica, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather parecían tener todo listo para escribir el segundo capítulo de su rivalidad, pero la revancha hoy vuelve a estar en duda. El filipino no se guardó nada y lanzó una advertencia directa: si la pelea del 19 de septiembre en Las Vegas se cae, habrá consecuencias legales, una postura aparentemente respaldada por Netflix, empresa clave que puso dinero para cerrar el acuerdo.

El excampeón de ocho categorías diferentes señaló que Floyd Mayweather ya habría recibido un adelanto económico importante por aceptar el enfrentamiento y, si no se presenta, lo dejaría en una posición delicada. El conflicto escaló después de que Money enfriara el ambiente al asegurar que el intercambio de golpes sería solo una exhibición sin impacto en el récord de ambos, una postura que contrasta de frente con la expectativa de una revancha formal.

“Sé que él sabe que el contrato que firmó es para una pelea real. Así fue como obtuvo los anticipos de Netflix. No hay razón para que la cancele. Si lo hace, está en su derecho, pero se enfrentará a muchos problemas: con Netflix (parte de los organizadores y patrocinadores del evento), MP Promotions… por eso, para esta pelea, me aseguré de que firmara primero, basándome en mi experiencia previa”, declaró Manny Pacquiao en una charla con Boxing Scene publicada este martes 7 de abril.

Manny Pacquiao regresó al boxeo profesional en julio de 2025 con un empate ante el entonces campeón welter, Mario Barrios, resultado que reavivó de inmediato las especulaciones sobre una posible revancha frente a Floyd Mayweather. En su momento, los rumores no generaron mayor expectativa, ya que no era la primera vez que se hablaba de un segundo combate entre ambos. Sin embargo, el panorama cambió cuando Netflix irrumpió en la escena del boxeo con el anuncio oficial de un nuevo capítulo de la rivalidad de más de 20 años, la misma que parecía haber quedado cerrada en mayo de 2015 tras la polémica victoria del estadounidense por decisión unánime.

“Conozco a Floyd. Todo el mundo sabe que es una persona muy competitiva. Nunca se tomaría a la ligera una pelea, ya sea pequeña o grande. No tengo por qué decir nada porque ya firmó el contrato. ¿Para qué? No estoy enojado, pero no está bien cancelar la pelea. Tienes derecho a cancelarla, pero te enfrentarás a muchas consecuencias”, indicó el zurdo filipino.

Netflix dio bandera verde a la promoción inicial el pasado 23 de febrero, reactivando de inmediato el interés de los fanáticos en una revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Aunque ambos boxeadores rondan ya los 50 años y no llegarían en su mejor momento físico, el simple hecho de plantear un segundo enfrentamiento profesional entre dos de los mejores pugilistas de este siglo ha sido suficiente para encender la expectativa. La rivalidad, marcada por el enfrentamiento de estilos entre el boxeo fajador del filipino y la escuela defensiva del estadounidense, vuelve a colocarse en el centro de la conversación.

Sin embargo, el proyecto no está exento de polémica. The Money ha asegurado, en declaraciones retomadas por The Ring Magazine. que si la pelea del 19 de septiembre en Las Vegas se cae, habrá consecuencias legales,. Esta postura ha sido desmentida por el propio Pacquiao y por un grupo de los organizadores, quienes sostienen que se trataría de una pelea profesional. La discrepancia abre la puerta a un conflicto mayor que, de no resolverse pronto, podría terminar definiéndose en los tribunales de Estados Unidos.

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