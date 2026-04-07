¿Deja el boxeo? Canelo Álvarez inicia la universidad a los 35 años en California

El campeón mexicano comienza sus estudios en San Diego mientras mantiene su carrera activa y prepara su pelea en Arabia Saudita

Canelo presumió su primer día de escuela en redes sociales | @canelo

Saúl Álvarez inició sus estudios universitarios a los 35 años en California. El boxeador mexicano compartió imágenes de su primer día de clases, donde confirmó su ingreso a la San Diego University for Integrative Studies. En las fotografías aparece con una pizarra que indica su incorporación a la generación 2027 y su primer día como estudiante en la institución.

El programa académico que cursa está relacionado con negocios y administración. En la misma pizarra que mostró en redes sociales se puede leer su objetivo de convertirse en “hombre de negocios”. La universidad ofrece esquemas flexibles, con modalidades híbridas y a distancia, lo que permite compatibilizar los estudios con actividades profesionales activas.

El mexicano tiene programada una pelea para el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. El combate marcará su regreso tras un periodo de inactividad en el que se sometió a una cirugía de codo y posterior rehabilitación. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el rival, pero se contempla que el combate sea por un título mundial.

Álvarez inició su carrera profesional en el boxeo a los 15 años, lo que implicó dejar su formación académica en etapas tempranas. A lo largo de más de dos décadas, construyó una trayectoria como campeón mundial en distintas categorías y consolidó su presencia en el boxeo internacional.

El primer día de Saúl Álvarez en la universidad | @canelo

Fuera del ring, cuenta con una estructura de negocios en distintos sectores. Es propietario de la marca de bebidas energéticas VMC, además de la cadena de gasolineras Canelo Energy y tiendas de conveniencia vinculadas a esta marca. También tiene taquerías con presencia en Guadalajara y San Diego.

La San Diego University for Integrative Studies es una institución privada fundada en 1999. Ofrece programas enfocados en estudios integrales, con opciones académicas orientadas a adultos y perfiles profesionales que buscan continuar su formación en paralelo a su actividad laboral.

El costo estimado del programa de negocios de 40 créditos en esta institución es de aproximadamente 62 mil dólares anuales, según datos compartidos por Excelsior. Las cifras pueden variar dependiendo del plan académico elegido y la modalidad de cursado.

Con esta decisión, Álvarez abre una nueva fase paralela a su carrera deportiva. A corto plazo, mantiene su preparación rumbo a su pelea en septiembre, mientras a mediano plazo fortalece su perfil empresarial con formación académica formal.

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