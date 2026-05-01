Canelo Álvarez tendría pactada pelea con Christian Mbilli en Riyadh en el mes de septiembre

El mexicano tendría su primera pelea después de recuperarse de una lesión en el codo tras la derrota a manos el Terence Crawford

Canelo Álvarez ya tendría rival en este 2026 | Getty Images via AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tendría pactado su regreso al ring para septiembre, con Christian Mbilli como rival y Riyadh, Arabia Saudita, como sede. De acuerdo con The Ring, el combate sería por el campeonato supermediano del CMB en poder del pugilista francés, en una cartelera con el concepto México vs el Mundo.

El acuerdo marcaría el regreso del boxeador mexicano después de la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025, en Las Vegas. Canelo buscaría recuperar un campeonato mundial en su primera pelea desde aquella función transmitida por Netflix, donde perdió por decisión unánime tras 12 rounds.

¿Cuándo y dónde será la próxima pelea de Canelo Álvarez?

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se realizaría en septiembre de 2026 en Riyadh, Arabia Saudita, aunque la fecha oficial aún estaría por anunciarse dentro de la cartelera. El combate sería el segundo del mexicano en territorio saudí, después de su presentación de mayo de 2025 ante William Scull, cuando volvió a proclamarse campeón indiscutido de las 168 libras.

El evento tendría a México como eje de la función, al estar en medio de las fechas patrias con el tapatío como figura principal y con combates de respaldo por confirmar. La sede también representaría otro capítulo dentro de la relación del boxeador mexicano con Riyadh Season, plataforma que ha llevado funciones de boxeo a Arabia Saudita.

Mbilli llega a este posible cruce con marca de 29 triunfos, ningún descalabro, un empate y 24 nocauts. El peleador de origen camerunés y residencia en Montreal viene de empatar ante Lester Martínez en una pelea de diez rounds que formó parte de la cartelera Canelo vs Crawford.

¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez en su carrera?

Canelo Álvarez registra marca de 63 victorias, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts en su carrera. Sus derrotas llegaron ante Floyd Mayweather Jr, Dmitry Bivol y Terence Crawford, tres nombres que forman parte de etapas clave en su recorrido dentro del boxeo.

El mexicano ha sido campeón en cuatro divisiones y se mantiene como uno de los nombres de mayor convocatoria en el boxeo. En las 168 libras aparece como el número uno del ranking de The Ring, mientras que Mbilli figura en el tercer puesto de la división supermediana.

La pelea ante Mbilli abriría una ruta directa para que Canelo vuelva a disputar un cinturón mundial después de la caída contra Crawford. Con 35 años, el tapatío tendría una nueva cita fuera de Estados Unidos, en una división donde ya fue campeón indiscutido y donde ahora tendría enfrente a un rival invicto.

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