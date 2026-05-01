FIFA destaca a la FMF por su nueva cancha híbrida de alto rendimiento

La Federación Mexicana de Fútbol recibió el premio al ‘Campo de Fútbol Más Destacado’, por la construcción de una superficie de juego con tecnología de alto nivel

Mikel Arriola y Gianni Infantino en Vancouver | @FMF

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) recibió un reconocimiento por parte de la FIFA por la nueva cancha híbrida del Centro de Alto Rendimiento (CAR), una obra que forma parte de la modernización de la casa de las selecciones nacionales rumbo al Mundial 2026. El premio fue entregado durante la edición número 76 del Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver, Canadá.

La distinción fue otorgada dentro de los Forward Awards, Edición Americas, programa con el que la FIFA reconoce proyectos destacados de infraestructura deportiva. En este caso, la FMF recibió el premio al ‘Campo de Fútbol Más Destacado’, por la construcción de una superficie de juego con tecnología de alto nivel en el CAR.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de entregar el reconocimiento a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de FÚtbol. Durante el evento, Arriola estuvo acompañado por Enrique Nieto, secretario general adjunto de la FMF, en un acto que resaltó el trabajo realizado en las instalaciones donde entrenan las selecciones mexicanas.

“El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial”, afirmó Mikel Arriola, al agradecer la distinción recibida por parte del organismo internacional.

La remodelación del Centro de Alto Rendimiento representó una inversión cercana a los 400 millones de pesos e incluyó no solo la cancha híbrida, sino también una ampliación importante de sus instalaciones. La superficie de construcción pasó de 8,500 metros cuadrados a 19,500 metros cuadrados, con espacios renovados para atender las necesidades de los distintos equipos nacionales.

Entre las mejoras también destaca el aumento en la capacidad de hospedaje, que pasó de 104 a 156 futbolistas. Además, se construyó un nuevo hotel de 45 habitaciones, con suites destinadas a la selección mayor y su cuerpo técnico, así como un edificio principal con gimnasio, piscina, tinas de agua caliente y fría, vestidores para selecciones varoniles y femeniles, oficinas y un auditorio para sesiones de video.

El CAR también fortaleció su operación diaria con un comedor más amplio, capaz de recibir hasta 210 personas, lo que permite atender hasta tres selecciones nacionales al mismo tiempo, incluyendo cuerpos técnicos y personal de apoyo. La sala de prensa también fue renovada con miras a la actividad que tendrá México como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Este reconocimiento llega en un momento clave para el fútbol mexicano, ya que México será anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. La selección mexicana tendrá el partido inaugural en el Estadio Azteca ante Sudáfrica el 11 de junio, dentro del Grupo A, donde también aparecen Corea del Sur y Chequia, por lo que la modernización del CAR forma parte de la preparación del país para una de las etapas más importantes en su historia mundialista.

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