Hoy No Circula 1 de mayo 2026?: ¿Qué carros no salen el viernes en CDMX y Edomex?

Para este primer día de mayo de 2026, la restricción aplica de manera habitual, aunque siempre existe la posibilidad de ajustes en caso de contingencia ambiental

Hoy No Circula en la CDMX y Estado de México | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las principales medidas para controlar la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deben revisar diariamente si su vehículo puede circular. Para este viernes 1 de mayo de 2026, la restricción aplica de manera habitual, aunque siempre existe la posibilidad de ajustes en caso de contingencia ambiental.

En medio de un calendario cargado por el puente del Día del Trabajo, las autoridades ambientales mantienen vigilancia constante sobre la calidad del aire, ya que el incremento en la movilidad puede elevar los niveles de contaminantes. Por ello, es clave conocer qué autos tienen prohibido circular y evitar sanciones económicas que pueden afectar el bolsillo.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 1ero de mayo y cuáles sí?

Este viernes 1 de mayo no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, con holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en la CDMX como en los municipios conurbados del Estado de México. La restricción es obligatoria y aplica sin excepciones para estos automóviles en condiciones normales.

Programa hoy no circula viernes | @CAMegalopolis

Sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, además del transporte público, unidades de emergencia y algunos servicios esenciales. También están exentos motocicletas y autos conducidos por personas con discapacidad debidamente acreditadas.

Contingencia Ambiental: ¿Cuándo se activa la Fase 1 y el Doble Hoy No Circula y por qué?

La Fase 1 de contingencia ambiental se activa cuando los niveles de ozono o partículas contaminantes superan los límites establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este escenario suele presentarse en días con alta radiación solar, poco viento y acumulación de contaminantes en el Valle de México.

Cuando se declara la contingencia, entra en vigor el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más vehículos dejan de circular, incluyendo algunos con holograma 0 y 00, dependiendo del nivel de contaminación. El objetivo es reducir emisiones y evitar riesgos a la salud de la población, especialmente en grupos vulnerables.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en multas económicas que van de los 2,000 a los 3,000 pesos aproximadamente, dependiendo de la entidad y la actualización de la UMA vigente. Además de la sanción, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa los costos por arrastre y resguardo.

Las autoridades recomiendan verificar el calendario antes de salir y mantenerse atentos a posibles contingencias ambientales, ya que estas pueden modificar las restricciones de último momento. Cumplir con el programa no solo evita sanciones, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la región.

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