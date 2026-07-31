De los 40 nocauts a las 70 victorias: las marcas que persigue Canelo Álvarez

El boxeador mexicano todavía puede alcanzar 70 victorias, 40 nocauts, un título en cinco divisiones y ampliar sus defensas antes del retiro profesional

Mauricio Sulaimán revela al rival de Canelo Álvarez | Imago7

Saúl ‘Canelo’ Álvarez todavía puede añadir varias marcas a su trayectoria antes de anunciar su retiro. El jalisciense suma 63 victorias y 39 nocauts, por lo que se encuentra a un triunfo por la vía rápida de alcanzar los 40 y necesita siete combates ganados para llegar a las 70 victorias profesionales.

El mexicano también podría convertirse en campeón mundial de cinco divisiones si conquista un cinturón en otra categoría. Además, tendría la posibilidad de ampliar sus 20 defensas exitosas y acercarse a registros como las 27 realizadas por Julio César Chávez, aunque primero necesitaría recuperar los campeonatos de las 168 libras. LEE LA NOTA COMPLETA

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