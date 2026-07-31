Agosto 2026 llega con lluvia de Perseidas, eclipse solar y lunar: consulta agenda de eventos astronómicos

Agosto de 2026 tendrá una agenda astronómica especial: conoce fechas, horarios y cómo observar los fenómenos astronómicos del mes

El cielo tendrá un espectáculo único en agosto 2026. Reuters

Agosto de 2026 será uno de los meses más atractivos para los aficionados a la astronomía, ya que el cielo ofrecerá una serie de fenómenos que podrán observarse desde distintas regiones del planeta. Entre los eventos más esperados se encuentran un eclipse solar total, la tradicional lluvia de meteoros Perseidas, una conjunción cercana de Venus y un eclipse lunar que cerrará la agenda astronómica del mes.

Estos fenómenos permitirán observar diferentes comportamientos del sistema Tierra-Luna-Sol, desde la alineación que provoca los eclipses hasta el paso de fragmentos de polvo espacial que generan destellos luminosos durante las lluvias de estrellas. Algunos eventos serán visibles desde México, mientras que otros dependerán de la ubicación geográfica y las condiciones del cielo.

Los especialistas recomiendan preparar la observación con anticipación, buscar zonas con poca contaminación lumínica y revisar las condiciones meteorológicas. Además, recuerdan que para observar eclipses solares es necesario utilizar protección adecuada para la vista, ya que mirar directamente al Sol puede provocar daños permanentes.

12 de agosto: eclipse solar, ¿qué tiene de especial y dónde se verá?

El 12 de agosto ocurrirá uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse solar total, fenómeno que sucede cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz solar desde la perspectiva de algunos puntos del planeta. Durante la fase total el cielo se oscurecerá temporalmente, los observadores podrán apreciar la corona solar, una de las características más llamativas de este tipo de fenómenos y algunos planetas podrán hacerse visibles.

La franja de totalidad recorrerá principalmente regiones del hemisferio norte, con visibilidad destacada en zonas de Europa, Groenlandia e Islandia. En México, el eclipse no podrá observarse como total, aunque algunas regiones podrían apreciar una fase parcial dependiendo de su ubicación.

Para quienes quieran disfrutar del fenómeno será indispensable utilizar lentes especiales con filtro solar certificado, ya que observar directamente al Sol sin protección puede provocar daños graves en la vista. Los especialistas recomiendan preparar la observación con anticipación y consultar horarios locales para conocer la fase exacta del eclipse en cada ciudad.

12 y 13 de agosto: lluvia de Perseidas, ¿qué son y cómo observarlas?

La lluvia de meteoros Perseidas será otro de los grandes eventos astronómicos de agosto. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el punto máximo de actividad ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, el momento de mayor visibilidad se espera aproximadamente alrededor de las 21:00 horas (tiempo del centro del país) del miércoles y durante las primeras horas del jueves.

Uno de los factores que favorecerá la observación en 2026 es que el pico de actividad coincidirá con una etapa cercana a la Luna Nueva, por lo que la luz del satélite natural no reducirá el contraste del cielo. Esto permitirá apreciar con mayor facilidad los meteoros, ya que durante una Luna Llena el brillo suele dificultar la visibilidad de estos destellos.

Las Perseidas reciben su nombre por el efecto visual que se observa desde la Tierra, ya que los meteoros parecen surgir de un punto ubicado en la constelación de Perseo, relacionada con el héroe de la mitología griega hijo de Zeus y vencedor de Medusa. Este fenómeno también es conocido como ‘Lágrimas de San Lorenzo’ debido a la tradición cristiana que lo vincula con la festividad de San Lorenzo, celebrada el 10 de agosto. Según esta creencia, los destellos en el cielo representan las lágrimas del santo durante su martirio, convirtiendo la lluvia de estrellas en un símbolo de memoria y tradición.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio donde quedan restos de polvo y partículas del cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en el Siglo XIX. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estos fragmentos se calientan y producen los destellos luminosos conocidos popularmente como estrellas fugaces. Las Perseidas son consideradas una de las lluvias de meteoros más populares del año debido a la cantidad de trazos luminosos que pueden observarse en condiciones ideales.

Para disfrutarlas no es necesario utilizar telescopios, ya que pueden apreciarse a simple vista.Los mejores lugares para observarlas serán zonas alejadas de las ciudades, donde la oscuridad permita distinguir con mayor facilidad el paso de los meteoros. En el caso de la Ciudad de México y otras zonas urbanas, muchos aficionados suelen desplazarse hacia áreas rurales para mejorar la experiencia. Sin embargo, existe un factor que podría afectar la observación: agosto coincide con la temporada de lluvias en varias regiones del país, por lo que la presencia de nubes podría limitar la visibilidad en algunos estados. Por ello, será importante revisar las condiciones meteorológicas antes de planear la observación.

15 de agosto: ¿cómo ver a Venus y por qué se observa tan cerca?

El 15 de agosto de 2026, Venus protagonizará uno de los eventos astronómicos más llamativos del mes debido a su brillo y a su cercanía aparente con otros cuerpos celestes en el cielo. Este fenómeno no significa que el planeta esté cerca de la Tierra, sino que desde nuestra perspectiva parecerá encontrarse próximo a otros objetos por la posición que ocupan en sus respectivas órbitas.

Venus es conocido como el “lucero del alba” o “lucero de la tarde” debido a su intenso brillo, provocado por la forma en que refleja la luz del Sol. Es uno de los planetas más fáciles de identificar sin necesidad de instrumentos especiales.

Para disfrutar del fenómeno no es necesario contar con telescopios especializados. La recomendación es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y observar hacia el horizonte durante las primeras horas de la noche o antes del amanecer, según la posición del planeta en esa fecha. Unos binoculares pueden ayudar a apreciar mejor los detalles del cielo, aunque Venus será visible a simple vista.

27 de agosto: Eclipse de luna, ¿cómo y dónde se observará el último lunar del año?

El mes astronómico cerrará con un eclipse lunar el 27 de agosto de 2026. Durante este evento, la Tierra se colocará entre el Sol y la Luna, provocando que la luz solar llegue filtrada por la atmósfera terrestre, por lo que el satélite natural puede adquirir tonalidades rojizas durante la fase conocida como ‘Luna de sangre’.

El eclipse lunar ocurrirá durante la noche del jueves y continuará hasta la madrugada del viernes 28 de agosto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el fenómeno tendrá una duración aproximada de cinco horas y media y será visible desde México, a diferencia del eclipse solar del 12 de agosto, cuya fase total solo podrá observarse desde algunas regiones específicas del mundo.

En México, las primeras señales del eclipse aparecerán a las 19:23 horas, cuando la Luna comience a entrar en la penumbra de la Tierra.

La fase parcial iniciará a las 20:33 horas, mientras que el punto máximo del fenómeno ocurrirá entre las 22:12 y 22:14 horas, momento ideal para observarlo.

El evento concluirá durante la madrugada del viernes 28 de agosto a la 01:01 horas, aunque los horarios pueden variar ligeramente según la zona del país.

Este fenómeno puede apreciarse directamente sin utilizar protección para la vista. La visibilidad dependerá de la ubicación de cada región, pero podrá apreciarse en diversas zonas del planeta donde el eclipse ocurra durante la noche. Para disfrutarlo, basta con buscar un espacio abierto con buena vista hacia el cielo y evitar zonas con exceso de iluminación artificial. Con este fenómeno, agosto de 2026 cerrará como uno de los meses más destacados del calendario astronómico.

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