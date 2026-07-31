Santa Fe golea a Caracas y enfrentará a River en los octavos de la Sudamericana

Con goles de Nahuel Bustos, un autogol de Ángel Figueroa y Franco Fagúndez, Santa Fe eliminó a Caracas y ahora enfrentará a River Plate en los octavos de la Sudamericana.

Santa Fe clasifica a octavos de Sudamericana | Federico PARRA / AFP.

Independiente Santa Fe confirmó su superioridad en la serie y no dejó espacio para las sorpresas. El conjunto bogotano venció 3-0 a Caracas en el estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto, resultado que se sumó al 2-0 conseguido en la ida para firmar un contundente 5-0 en el marcador global y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora se medirá con River Plate.

Caracas salió a buscar el partido, pero Marmolejo respondió

Con la obligación de remontar la serie, el equipo venezolano tomó la iniciativa desde el pitazo inicial. Caracas monopolizó la posesión durante varios pasajes del primer tiempo y generó las opciones más claras. Jeriel De Santis exigió una gran intervención de Andrés Mosquera Marmolejo con un remate de media vuelta, mientras que Wilfred Correa y Jesús Yendis también inquietaron el arco cardenal.

Santa Fe, sin embargo, mostró paciencia y administró la ventaja obtenida en Bogotá. Daniel Torres le dio equilibrio al mediocampo y el conjunto dirigido por Jorge Bava encontró espacios para responder al contragolpe. La oportunidad más clara llegó sobre los 38 minutos, cuando Hugo Rodallega conectó de primera un centro de Jáder Obrian, pero el arquero Frankarlos Benítez evitó la caída de su arco. Así, el descanso llegó con el empate sin goles y la clasificación parcial para los colombianos.

Bustos abrió el camino y Santa Fe liquidó la serie

En el complemento, Caracas adelantó aún más sus líneas, pero dejó espacios que Santa Fe supo aprovechar. Después de que De Santis desperdiciara una inmejorable ocasión para igualar el encuentro, Nahuel Bustos apareció a los 55 minutos para culminar una gran combinación con Jáder Obrian y poner el 1-0 con un potente derechazo.

El tanto golpeó anímicamente al conjunto venezolano, que nunca encontró respuestas. Aunque Mosquera Marmolejo volvió a intervenir con una atajada de mérito para mantener el arco en cero, Santa Fe controló el trámite y aprovechó los cambios para darle frescura al ataque.

Rodallega y Fagúndez completaron la goleada

La tranquilidad definitiva llegó a los 77 minutos. Maximiliano Lovera desbordó por el sector izquierdo y envió un pase rasante que buscaba a Hugo Rodallega. En su intento por despejar, el defensor Ángel Figueroa terminó enviando el balón a su propia portería para decretar el 2-0.

La fiesta cardenal se completó a siete minutos del final. Alexis Zapata protagonizó una brillante acción individual, eludió a varios rivales y asistió al uruguayo Franco Fagúndez, quien definió con un remate cruzado para establecer el 3-0 definitivo. Aunque el VAR revisó una posible mano en la jugada, el árbitro Anderson Daronco validó la anotación.

Con autoridad, eficacia y un global de 5-0, Santa Fe dejó atrás el repechaje y ahora enfrentará uno de los retos más exigentes del torneo: River Plate, en una serie de octavos de final que pondrá a prueba el gran momento del conjunto bogotano.

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