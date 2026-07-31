¡Baño de oro! México domina con cinco medallas doradas en la natación de Santo Domingo 2026

Cinco oros y tres platas impulsaron a México durante la tercera jornada de natación en los Juegos Centroamericanos

Jornada redonda para la natación mexicana | Claro Sports

México consiguió ocho medallas durante la jornada de natación del jueves 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional cerró el programa de finales con cinco preseas de oro y tres de plata en pruebas de velocidad, fondo y relevos.

La cosecha mexicana quedó encabezada por Celia Pulido, Marcus Reyes, Yuritzi Salgado y Paulo Strehlke, quienes alcanzaron el primer lugar en sus respectivas competencias individuales. El equipo de relevo combinado mixto completó los títulos nacionales en el Centro Acuático del Centro Olímpico de Santo Domingo.

México consigue cinco medallas de oro en la natación

Celia Pulido se quedó con la medalla de oro en los 50 metros dorso femenil, resultado con el que amplió su participación en los podios de Santo Domingo 2026. La nadadora también había formado parte del relevo mexicano de 4×200 metros libres que ganó el título durante la primera fecha de finales.

La prueba varonil de 50 metros dorso también terminó con victoria para México. Marcus Reyes tocó primero la pared y entregó la segunda presea dorada de la jornada, con lo que la representación nacional ocupó la cima en las dos ramas de esta distancia.

Las competencias de fondo aportaron otros dos títulos. Yuritzi Salgado ganó los 1,500 metros libres femenil, mientras que Regina Medina terminó en la segunda posición, resultado que permitió a México colocar a dos representantes en el podio de la misma prueba.

En los 800 metros libres varonil se repitió la presencia doble del país. Paulo Strehlke consiguió la medalla de oro y Daniel Saborío obtuvo la plata, por lo que México ocupó los dos primeros lugares. Strehlke llegó a las pruebas de piscina después de conquistar títulos en aguas abiertas durante los primeros días de los Juegos.

El quinto oro mexicano llegó en el relevo combinado mixto, prueba en la que cada integrante completa una parte del recorrido con uno de los cuatro estilos: dorso, pecho, mariposa y libre. El conjunto nacional se impuso en el cierre del programa y colocó nuevamente a México en el primer sitio de una competencia por equipos.

¿Quiénes ganaron las tres medallas de plata para México?

Miranda Grana abrió la cosecha de segundos lugares en los 100 metros mariposa femenil. La nadadora mexicana terminó la final con la medalla de plata, pocas semanas después de establecer una marca nacional de 59.22 segundos en esta especialidad durante una competencia en Estados Unidos.

Las otras dos platas se produjeron en las pruebas de fondo. Regina Medina acompañó a Yuritzi Salgado en el podio de los 1,500 metros libres, mientras que Daniel Saborío quedó detrás de Paulo Strehlke en los 800 metros libres. De esta manera, cuatro de las ocho medallas nacionales surgieron de dos pruebas con presencia mexicana en el primer y segundo puesto.

El balance del 30 de julio quedó establecido en cinco medallas de oro, obtenidas por Celia Pulido, Marcus Reyes, Yuritzi Salgado, Paulo Strehlke y el relevo combinado mixto, además de las tres platas conseguidas por Miranda Grana, Regina Medina y Daniel Saborío. México no sumó bronces durante esta sesión de finales.

La jornada amplió el resultado registrado por la natación mexicana durante los primeros días del calendario. México había obtenido cuatro títulos el 28 de julio y otros cuatro durante la segunda fecha, por lo que, al añadir las cinco victorias del jueves, llegó a 13 medallas de oro en las primeras tres sesiones de finales.

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