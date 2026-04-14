Francisco Fydriszewski, en la previa ante Flamengo: “No podemos ser boludos”

Independiente Medellín viene de perder en el último minuto el clásico paisa ante Atlético Nacional por Liga BetPlay.

Francisco Fydriszewski en la previa ante Flamengo / Vizzor Image.

Los equipos colombianos están en deuda en torneos internacionales. Después de no haber logrado ninguna victoria en 6 presentaciones en la primera jornada Tolima, Junior, Independiente Santa Fe, Medellín, Millonarios y América de Cali tienen una ardua labor en sus respectivos partidos de esta segunda fecha.

En cuanto al ‘Poderoso’ es el club ‘cafetero’ que más duro lo tiene, ya que este jueves visitará a Flamengo, por la segunda salida de la Copa Libertadores. En la mañana de este martes el equipo viajó desde Antioquia hacia Río de Janeiro para el encare de este compromiso en el Estadio Maracaná.

“Semana complicada”

El delantero Francisco Fydriszewski entregó detalles de lo que será este compromiso: “Es una semana complicada ,pero tenemos que darle vuelta rápidamente, porque si te quedas en lo que se hizo bien o mal, en que perdimos. Sí, obviamente hay que trabajar, pero esto es otro torneo y hay que ir con la mente positiva que podemos sacar un resultado positivo”.

“Estamos bien. Ya hicimos el duelo obviamente, porque es un partido que se pierde en el último minuto (vs Atlético Nacional). Hay que seguir trabajando, hay chances, esto es otro torneo. Vamos a ir por la victoria a Río de Janeiro”, agregó el argentino en diálogo con Win Sports.

“Obviamente tenemos jugadores lesionados. Casi nunca hemos tenido el plantel completo. Hay que seguir trabajando, no hay excisas para el jueves. El grupo está bien” y agregó: “Tenemos que ir a proponer, porque es Flamengo. Pero no podemos ser boludos porque hay que respetarlos, pero poniendo autoridad”.

“Eso es lo que me caracteriza a mí, ahora estoy en busca de otra cosa, en hacer goles, ahora no estoy ayudando al equipo. Lo que sí es que nadie me puede reprochar que no dejo la vida en cada pelota”, agregó Francisco Fydriszewski.

¿Es un partido perdible en el fixture?

“Si vamos a ir con esa mentalidad, mejor ni viajemos. Nosotros sabemos que es un rival al que se le puede ganar, tienen fortalezas pero también sus falencias, así que nada… un buen resultado es ir por 1 punto o los 3. Es importante sumar resultados en este torneo. Vamos con la virtud de ganarlo”, ultimó.

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