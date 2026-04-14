México y su reto a 100 días de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

México afina su delegación rumbo a Santo Domingo 2026, con ausencias en disciplinas y ajustes en el calendario competitivo

Santo Domingo 2026. Foto Instagram: santodomingo2026

A 100 días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, la delegación mexicana avanza en la definición de su participación con 435 plazas aseguradas, aunque también enfrenta ajustes en su programa competitivo.

México no tendrá representación en disciplinas como netball y rugby, además de que algunas pruebas no se disputarán, pese a que ya se habían obtenido los boletos, como en clavados sincronizados, así como en ciertas competencias de vela, canotaje y ecuestre.

“Estamos revisando el caso de e-sports. Hay pruebas que no se van a disputar porque hay algunos países que no van a participar, aunque ganaron las plazas, no las están aceptando como en algunas pruebas de los clavados sincronizados, pero todas las individuales están aseguradas, en tres de vela no se llevarán acabo y en una de ellas teníamos amplias posibilidades de oro”, dijo María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La misión tricolor tendrá el objetivo de defender el título conseguido en San Salvador 2023, donde México lideró el medallero con 353 preseas, incluidas 145 de oro. Para repetir la hazaña, la delegación buscará superar nuevamente las 120 medallas doradas, con un equipo cercano a los mil 40 integrantes que quedará definido en junio.

“Para poder ser campeones estamos tratando de que vayan los mejores, pero también hay una alta competencia Colombia, Cuba, República Dominicana van a tratar de vencer a México y nosotros estamos claros que no nos vamos a dejar y que los atletas siempre sacan la casta, no está fácil, está complicado. Estamos preparando una delegación fuerte, dinámica y ojalá que nos vaya bien”, explicó la exclavadista.

En poco más de tres meses se escribirán grandes historias en los Juegos Centroamericanos que marcarán el inicio oficial del ciclo olímpico con caras nuevas y otras figuras que ampliarán su palmarés.

“Son nuevas generaciones, pero yo creo que van a marcar un liderazgo muy, muy claro en donde van a ser protagonistas y las va a ir muy bien, les va a dar una fuerza importante para los Panamericanos y luego para el 2028“, dijo.

Aún faltan por realizarse procesos clasificatorios en 15 disciplinas de las 40 que habrá en el evento regional que tendrá deportes nuevos como los e-sports, netball, además de patinaje artístico libre y patinaje artístico danza.

“Ya perdimos una plaza en un deporte de conjunto que es en rugby varonil, el equipo jugó muy bien, es muy joven, pero lo que nos falló fue la experiencia, pero siguen trabajando y preparando para buscar el boleto para los Juegos Panamericanos de Lima”, explicó la también ex diputada federal.

La titular del COM ya tiene las propuestas de abanderados, cuatro por cada género que pertenecen a deportes de clavados, ciclismo, atletismo, taekwondo, tiro con arco y gimnasia con los que se definirá a los portadores del lábaro patrio para el 24 de julio.

En días pasados se realizó el encendido del fuego nuevo centroamericano en la zona arqueológica de Teotihuacán que marcó la cuenta regresiva y el recorrido que hará por 31 provincias de República Dominicana en esta edición que celebrará su centenario y que se ha prometido una gran fiesta.

“Para nosotros es muy importante que los atletas pasen por los Juegos Centroamericanos porque van marcando una historia, un desarrollo, van marcando un liderazgo, eso nos permite ir viendo cómo se van dando el empoderamiento generacional. Hay atletas que van por sus primeros juegos, pero tienen ganas de sustituir a los de experiencia y los de experiencia no quieren soltar tan fácilmente los lugares“, acotó.

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