Xelajú MC muestra mano firme y confirma la salida de dos jugadores del plantel

La directiva de los Superchivos, en conjunto con el cuerpo técnico, determinaron la partida de dos futbolistas del equipo.

Roberto Hernández, entrenador de Xelajú | @Clubxelajumcoficial

Xelajú MC tomó decisiones en la recta final del Torneo Clausura 2026 al definir la salida de dos jugadores de su plantel. El club quetzalteco ajusta su nómina con el objetivo de encarar de mejor forma los últimos compromisos de la fase de clasificación.

La determinación fue adoptada por la junta directiva en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Roberto Hernández. La evaluación interna consideró el rendimiento mostrado en el torneo y la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el equipo.

Los futbolistas que dejaron de formar parte del plantel son el defensor guatemalteco Gerardo Gordillo y el ecuatoriano Orlin Peter Quiñónez. Ambos jugadores no continuarán para lo que resta del campeonato, según confirmó la institución.

Movimientos en el plantel de Xelajú MC

En el caso de Gordillo, su paso por el equipo estuvo condicionado por una lesión que limitó su participación. Durante su estadía, sumó minutos en el torneo anterior, pero no logró tener presencia en el Clausura 2026.

Por su parte, Quiñónez llegó como refuerzo extranjero para este certamen. El atacante tuvo participación en varios encuentros, tanto en el torneo local como en competencia internacional, aunque su aporte no terminó de consolidarse dentro del esquema.

La salida de ambos jugadores responde a una revisión del plantel en un momento clave de la temporada. El equipo busca ajustar su funcionamiento y definir las piezas con las que afrontará el cierre del campeonato.

Xelajú MC se encuentra en plena disputa por mejorar su posición en la tabla tras la derrota en la última fecha ante Mixco, por lo que cada decisión apunta a fortalecer su rendimiento colectivo en las jornadas restantes contra Achuapa, Mictlán y Cobán Imperial.

Con estos movimientos, el club se enfoca en los próximos partidos del calendario, donde buscará sumar puntos para asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo Clausura 2026.

Te puede interesar