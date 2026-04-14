Posibles alineaciones del Corinthians vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2026

El cuadro colombiano viene de ceder terreno en condición de local. Empató el pasado jueves ante Peñarol en El Campín.

Posibles formaciones del Corinthians Vs Santa Fe / Claro Sports.

Independiente Santa Fe va por su primera victoria en la Copa Libertadores. El ‘Primer Campeón’ no la tendrá nada fácil, porque tiene que visitar este miércoles a Sao Paulo. El equipo ya se encuentra en territorio brasilero. Consulte toda la información del juego en Claro Sports.

Posible alineación de Corinthians para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno, Rodrigo Garro, André, Jesse Lingard y Yuri Alberto.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el juego por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Helibelton Palacios, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

¿Cómo y dónde ver Corinthians vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2026?

El partido entre el elenco brasilero y el colombiano está programado para disputarse este miércoles de abril a las 07:.30 p.m. (hora colombiana) 09:.30 de la noche hora local. Dicho encuentro se puede ver a través de ESPN y Disney+. Pero en Claro Sports también tendremos la cobertura con un completo minuto a minuto de todo lo que suceda en Sao Paulo.

Últimos partidos de Corinthians

12.04.2026 | Corinthians 0-0 Palmeiras.

09.04.2026 | Platense 0-2 Corinthians.

05.04.2026 | Corinthians 0-1 Internacional.

01.04.2026 | Fluminense 3-1 Corinthians.

22.03.2026 | Corinthians 1-1 Flamengo.

Últimos partidos de Santa Fe

12.04.2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.

09.04.2026 | Santa Fe 1-1 Peñarol.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe.

Árbitros del juego:

Juez central: Juan Benítez – Paraguay.

Asistente 1: Milciades Saldivar – Paraguay.

Asistente 2: Julio Aranda – Paraguay.

4to árbitro: Carlos Benítez – Paraguay.

VAR: José Méndez – Paraguay.

AVAR: Eduardo Britos – Paraguay.

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