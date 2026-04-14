El Barcelona choca contra el muro de la UEFA tras sentirse perjudicado por el arbitraje en Champions League

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA desestimó la queja del Barcelona tras la ida de los cuartos de final de la Champions League

UEFA le da la espalda a Barcelona | Reuters

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA rechazó la queja formal presentada por el FC Barcelona, en la que expresaba su inconformidad con el arbitraje del partido de ida de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid. La resolución se dio a conocer este martes 14 de abril, justo antes del encuentro de vuelta entre ambos equipos en el Estadio Metropolitano de la capital española.

El organismo rector del fútbol europeo calificó el reclamo como “inadmisible”, al considerar que no cumplía con los criterios necesarios para su procedencia. La protesta estaba vinculada a una acción del jugador Marc Pubill, la cual se convirtió en uno de los temas más comentados durante la última semana debido a la polémica que generó entre los aficionados de ambos clubes.

La protesta del conjunto azulgrana se centraba en una jugada ocurrida al minuto 54 del encuentro disputado en el Camp Nou el pasado miércoles 8 de abril, en la que un balón enviado al área por Juan Musso terminó por toca la mano de Marc Pubill. La acción fue revisada en el contexto del partido, pero finalmente se determinó que no constituía penalti, pese a las protestas inmediatas desde el banquillo del FC Barcelona.

Posteriormente, la institución presidida por Joan Laporta presentó una queja formal al considerar que la acción no admitía otra interpretación más allá de una mano dentro del área. Además, el club cuestionó la actuación del VAR, al señalar que el árbitro István Kovács debió ser llamado para revisar la jugada en el monitor, lo que, según el Barcelona, pudo haber cambiado el desenlace de la decisión arbitral.

Barcelona presentó un reclamo formal antes de que se cumplieran las primeras 24 horas posteriores al encuentro de ida de los cuartos de final, en el que solicitó una investigación interna, el acceso a las comunicaciones arbitrales y una revisión del criterio aplicado en la jugada en cuestión. De acuerdo con Mundo Deportivo, la institución asumía que el resultado del partido no podía ser modificado, pero en el comunicado de prensa del equipo se solicitó un reconocimiento oficial del posible error para evitar que una situación similar pudiera repetirse en el partido de vuelta programado para el martes 14 de abril.

El conjunto azulgrana fundamentó parte de su queja en el precedente del Brujas–Aston Villa de la pasada edición de la UEFA Champions League, donde una acción similar terminó en penalti. Sin embargo, la UEFA determinó finalmente que la protesta no contaba con argumentos suficientes para prosperar, por lo que decidió desestimarla sin abrir una investigación adicional.

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