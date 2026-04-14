Mbappé agradece estar en el Real Madrid, club que rechazó en el pasado: “Es un regalo de Dios”

Kylian Mbappé se ha convertido en el candidato principal para ganar el Pichichi de LaLiga tras convertirse en el eje del ataque del Real Madrid

Kylian Mbappé elogia al Real Madrid | Reuters

Con 23 goles en LaLiga, Kylian Mbappé apunta al Pichichi del fútbol español tras consolidarse como eje principal del ataque del Real Madrid, donde figura como uno de los jugadores inamovibles por su capacidad ofensiva. Este escenario responde a la expectativa que tenían los aficionados merengues, aunque el propio delantero francés postergó este sueño al rechazar en dos ocasiones la propuesta de la institución blanca. Hoy, el atacante de la selección francesa reconoce que jugar en el club al que le dijo que “no” en un par de ocasiones representa un “regalo de Dios”.

En medio de la recta final de la temporada en el balompié europeo y con la mira puesta en el Mundial 2026, el futbolista de 27 años aparece como uno de los principales referentes de este deporte a nivel internacional, un estatus que ya había construido antes de llegar al Real Madrid, pero que se ha visto reforzado a través de la vitrina que le otorga jugar en el Estadio Santiago Bernabéu vestido de merengue. El propio Mbappé es consciente de este impacto mediático, algo que reconoció a través de una charla con GQ.

“Para mí, jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz”, declaró el delantero francés. “Me encanta estar en el campo [del Santiago Bernabéu], y sentir que estoy pisando el mejor suelo del mundo, en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo”.

Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid al menos en dos ocasiones formales, sin embargo algunos reportes periodísticos señalan que el jugador lo habría hecho en cuatro ocasiones. El jugador firmó con la institución que preside Florentino Pérez el 15 de febrero de 2024, sin embargo la odisea fue enorme.

La primera vez que el conjunto blanco se interesó en el atacante galo habría sido cuando brillaba en el AS Mónaco, pero decidió quedarse en Francia y fichar por el PSG. Más adelante, en 2021, el club blanco volvió a la carga con una oferta cercana a los 200 millones de euros, pero el PSG rechazó la propuesta y Mbappé continuó en París.

En 2022, la operación estuvo muy avanzada y parecía que el jugador acabaría por llegar al Santiago Bernabéu como agente libre, pero finalmente renovó con el PSG, frustrando nuevamente su salida. Un año después, en 2023, aunque ya tenía la posibilidad de forzar su salida o dejar encarrilada su llegada a Valdebebas, optó por quedarse una temporada más en el club francés. No fue hasta 2024 cuando, esta vez sí, anunció su salida definitiva del PSG para unirse al Real Madrid como agente libre.

Kylian Mbappé ya piensa en el Mundial 2026

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, parece haber alcanzado su madurez futbolística tras años de trabajo en la élite del fútbol mundial. Aunque ya se consagró campeón de la Copa del Mundo con Francia en 2018 y la selección bleu vuelve a perfilarse como una de las grandes favoritas para el Mundial de 2026, el delantero mantiene una postura prudente. El futbolista insiste en la importancia de tener humildad debido a que este torneo puede ser impredecible.

“Un Mundial es un momento especial. Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado”, sentenció.

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