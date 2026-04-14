Monterrey busca en Arabia su próximo director deportivo 

Claro Sports pudo saber que en Rayados estarían buscando al español Ramón Planes como posible sustituto de José Antonio ‘Tato’ Noriega, actual presidente deportivo del club

Planes pasó por el Barcelona | Imago 7/ @planesramon

El Monterrey atraviesa un semestre complicado en el inicio de 2026, tras quedar eliminado de la Concachampions y mantenerse en riesgo de no clasificar a la Liguilla del torneo Clausura. Este escenario ha generado versiones sobre posibles cambios en la estructura deportiva del club.

Uno de los nombres que ha sido señalado es el de José Antonio ‘Tato’ Noriega, actual presidente deportivo, cuya continuidad ha sido cuestionada ante los resultados recientes. La situación ha llevado a la directiva a comenzar con la búsqueda de alternativas.

En el entorno local han surgido opciones como la de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, mientras que en el plano internacional el club también ha iniciado contactos con perfiles de experiencia. De acuerdo con información de Claro Sports, Monterrey ha buscado al español Ramón Planes.

Planes, de 58 años, actualmente se desempeña como dirigente del Al Ittihad en la Liga Saudí, equipo con el que ya logró un campeonato durante su gestión. Su perfil ha llamado la atención del conjunto regiomontano en medio del proceso de evaluación interna.

El directivo español no es ajeno al entorno del Monterrey, ya que durante su etapa en el Real Betis participó en las negociaciones que permitieron la llegada de Sergio Canales al club en 2023, un movimiento que marcó uno de los fichajes más relevantes recientes para la institución.

Dentro de su trayectoria también destaca su paso por el Barcelona, donde trabajó como secretario técnico durante un par de años, además de su experiencia en otros equipos del fútbol español como el Getafe.

En el plano deportivo, Rayados no logra un título de Liga MX desde el Apertura 2019, cuando venció al América en tanda de penales en el Estadio Azteca. Su intento más reciente por volver a coronarse fue en diciembre de 2024, cuando perdió la final ante el mismo rival en el Gigante de Acero.

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