Óscar Santis deja Antigua para irse a un fútbol exótico

El talentoso jugador se irá al fútbol de Malasia.

Óscar Santis, durante un entrenamiento. (Antigua Facebook)

A falta de tres partidos para el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, el equipo de Antigua ya está enterado de que perderá de cara a lo que viene a una de sus principales figuras: Óscar Santis. El talentoso delantero del elenco ‘aguacatero’ y del seleccionado ‘chapín’ dejará el país para irse a jugar al exótico fútbol de Malasia, más precisamente en el Brunei DPMM FC.

Si bien el club Antigua no lo ha hecho oficial, está todo acordado para que el delantero deje Guatemala y se vaya a un equipo importante, el cual logró acordar un contrato beneficiosos para él. Lo curioso es que Santis no ha necesitado dar su mejor versión para irse al fútbol de afuera, en lo que va de torneo logró convertir apenas tres goles y tampoco ha sido importante en términos de asistencias.

Santis celebra su gol frente a Aurora. (Antigua Facebook)

En declaraciones brindadas al programa Superdeportivo de Emisoras Unidas tiempo atrás, el padre del futbolista fue claro al referirse a la posibilidad de que su hijo continúe su carrera fuera del país. “Así es. Solo quiero aclarar que así es, solo que se lleven los términos a cabo con Antigua; él ya tiene toda la papelería para coordinar esto”, aseguró, confirmando que el proceso está bien encaminado desde lo administrativo.

Además, detalló que ya existe un intercambio formal entre las partes interesadas: “Ya está la propuesta, ya hay intercambio de correos para poder realizar esto”, explicó, dejando entrever que el acuerdo podría cerrarse en los próximos meses.

Todo indica que Antigua GFC podría estar viviendo los últimos meses de Santís en el club. Su salida dependerá de que se terminen de cerrar los detalles contractuales, pero el panorama es claro: el futbolista está listo para dar el siguiente paso. De concretarse la transferencia, sería una nueva exportación del talento guatemalteco al exterior, en un momento donde varios jugadores buscan abrirse camino fuera del país y elevar el nivel del fútbol nacional.

Una de las dudas que quedan en este tema tiene que ver con que si el futuro club lo quiera tener antes de los esperado. Ocurre que Antigua se clasificará a los playoff del torneo y por ende jugará los cuartos de final de la competencia. En algún momento se decía que se iría antes pero la dirigencia está haciendo los trámites necesarios para que ello no pase.

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