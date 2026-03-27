Park and Ride para el México vs Portugal: qué es, rutas, horarios, tiempo y costos

El México vs Portugal probará el Park and Ride con estacionamientos remotos, transporte gratuito, rutas RTP y Trolebús, y acceso sin autos al Estadio Azteca

El sistema se pone a prueba de cara al Mundial 2026 | Reuters

El México vs Portugal del sábado 28 de marzo marcará la reapertura del Estadio Azteca y será la primera gran prueba del esquema de movilidad que la CDMX y la FIFA preparan rumbo al Mundial 2026. La clave del operativo será que no habrá estacionamiento para el público dentro del estadio y que el acceso final a Santa Úrsula estará controlado bajo el modelo de ‘Última Milla‘, con prioridad peatonal y transporte especial desde distintos puntos de la capital.

La lógica de este plan es sencilla: sacar los autos de la zona del estadio y repartir la llegada de aficionados en rutas exprés, estacionamientos remotos y circuitos de RTP y Trolebús. La FIFA supervisará esta operación como ensayo general y el esquema se aplicará desde la tarde del partido para ordenar el flujo hacia el coloso de Santa Úrsula.

En términos prácticos, el Park and Ride funciona así: el aficionado deja su auto en un punto autorizado y toma un transporte oficial hacia el estadio. Para este amistoso, los puntos habilitados son Auditorio Nacional, Parque Ecológico de Xochimilco, Plaza Carso, Six Flags y Centro Comercial Santa Fe, todos conectados con unidades especiales que saldrán hacia la zona del inmueble.

El incentivo para usarlo es claro: en esta primera prueba el servicio será gratuito. Además, las salidas comenzarán desde las 15:00 horas, las puertas del estadio abrirán a las 16:00 y el partido arrancará a las 19:00 horas, por lo que el operativo está pensado para que los asistentes lleguen con varias horas de anticipación y regresen con apoyo de transporte extendido al terminar el encuentro.

México vs Portugal: ¿Dónde estarán los estacionamientos remotos y precio?

Los estacionamientos remotos confirmados para el Park and Ride son cinco: Auditorio Nacional, Parque Ecológico de Xochimilco, Plaza Carso, Six Flags y Centro Comercial Santa Fe. En todos esos puntos se podrá dejar el vehículo y abordar transporte oficial directo a la zona del estadio. El costo para el amistoso México vs Portugal será de cero pesos, ya que las autoridades capitalinas indicaron que solo por esta vez el sistema operará gratuitamente para los aficionados con boleto.

También ya están perfilados los tiempos y frecuencias de salida desde esos estacionamientos remotos. De acuerdo con los datos difundidos, Auditorio Nacional tendrá un recorrido estimado de 50 minutos y salidas cada 10 minutos; Santa Fe, 40 minutos y cada 10 minutos; Six Flags, 40 minutos y cada 10 minutos; Xochimilco, 40 minutos y cada 15 minutos; Plaza Carso saldrá cada 8 a 8.5 minutos y su trayecto ronda entre 80 y 90 minutos en un circuito más largo de trolebús.

¿Cuáles son las rutas, circuitos y transporte público para llegar al Estadio Azteca al México vs Portugal?

El operativo no se limita al Park and Ride, porque también habrá rutas tipo ‘Ride’ y circuitos de transporte público desde puntos estratégicos de la ciudad. Habrá salidas desde Bellas Artes, Auditorio Nacional, Plaza Carso, Metro Hidalgo e Izazaga, y desde Chapultepec, Ciudad Universitaria, Ángel de la Independencia, Santa Fe, Six Flags y Xochimilco, combinando unidades de RTP y Trolebús.

En la práctica, las rutas más rápidas son las que conectan con el sur o el centro cercano, mientras que los circuitos del poniente y norte exigen más tiempo. Por ejemplo, Izazaga al CETRAM Huipulco tiene un tiempo estimado de 18 minutos y Circuito Hidalgo ronda 40 minutos; del otro lado, Bellas Artes y Chapultepec calculan cerca de 80 minutos por trayecto, Auditorio 50 minutos, y Santa Fe, Six Flags y Xochimilco alrededor de 40 minutos, con descensos en CETRAM Huipulco, El Vergel o Santo Tomás/Santa Úrsula, según la ruta.

México vs Portugal: horarios y puntos para el transporte

El horario base del operativo arranca a las 15:00 horas, cuatro horas antes del silbatazo, y desde esa hora comenzarán a salir las unidades de RTP y Trolebús. Las salidas del Ride y del Park and Ride serán continuas durante la tarde, mientras que las rutas especiales seguirán operando hasta dos horas después de que termine el partido, para facilitar el regreso de los aficionados.

Para completar el dispositivo, la ciudad también extenderá el servicio del transporte masivo en la noche. El Metro en las líneas 1, 2 y 9, el Tren Ligero y el Metrobús línea 1 operarán hasta la 1:00 de la madrugada. La recomendación final es clara: llegar temprano, llevar el boleto listo, asumir que el último tramo será peatonal y no contar con acceso en auto a las inmediaciones del estadio, porque esa es justamente la prueba que la FIFA quiere medir antes del Mundial.

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