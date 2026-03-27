¡No es solo fútbol! Nueva Caledonia se despide del Mundial, pero nace la hermandad con México

La selección oceánica agradeció el apoyo de la afición azteca, que los arropó hasta el último minuto y portaron con orgullo la bandera nacional en el Estadio Akron

Nueva Caledonia se ganó el corazón de México | Imago7/Récord/Redes sociales

Se acaba el sueño pero surge la hermandad. Nueva Caledonia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 0-1 ante Jamaica en el Estadio Akron, en un partido donde el resultado quedó en segundo plano. La selección de Oceanía, que fungió como local en Guadalajara, encontró algo más valioso que un boleto: el cariño de la afición mexicana, que reconoció su historia, esfuerzo y forma de vivir el fútbol.

El equipo oceánico, ubicado en el lugar 152 del ranking FIFA (bajó dos posiciones tras el duelo ante los ‘Reggae Boyz’), resistió durante gran parte del encuentro y estuvo a un gol de mantener vivo el sueño. La diferencia fue mínima, pero suficiente para marcar el final de una aventura que dejó huella en México, no solo por lo deportivo, sino por todo lo que representaron fuera de la cancha.

Desde su llegada a Guadalajara, Nueva Caledonia llamó la atención. Arribaron sin utileros, sin staff completo, sin ropa oficial con ropa bastante casual, ya que uno de sus jugadores vestía sandalias. Cada futbolista cargaba su propia maleta, viajaron en vuelo comercial y sin lujos. Fue una imagen que contrastó con la actualidad de los jugadores en el fútbol internacional, pero que conectó de inmediato con la gente.

Dentro del plantel, varios jugadores compaginan el fútbol con otros trabajos. Es el caso de Morgan Mathelon, mediocampista de 34 años, quien tuvo que cumplir con sus responsabilidades como profesor de educación física antes de viajar al repechaje: “Para mí es un placer jugar al fútbol, pero tengo un trabajo en la vida real”, explicó, reflejando la realidad de un equipo donde el deporte no siempre es la principal fuente de ingreso.

En la cancha, también dejaron momentos que marcaron el partido. El capitán César Zéoula entregó una ofrenda al rival antes del inicio, en un gesto que sorprendió al portero jamaicano Andre Blake. Durante el juego, cada avance era celebrado como un gol, y al minuto 90, un tiro de esquina desató la emoción total de la afición mexicana en la tribuna, que ya se había volcado con ellos.

La gente apoya a Nueva Caledonia. 😅 pic.twitter.com/HTUJ3SRE0P — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 27, 2026

La conexión con la afición fue inmediata. Más de 40 mil personas en el Estadio Akron los alentaron, mientras que fuera del campo se ganaron el respeto por su humildad. Saludaron a su chofer de autobús, convivieron con la Guardia Nacional, se tomaron fotos con aficionados y hasta utilizaron playeras de México como muestra de agradecimiento. En su hotel, incluso, los despidieron con globos de su bandera antes del partido ante Jamaica.

“SI SALUDAN” Es la impresión positiva que se lleva el chofer de este día con la Selección de Nueva Caledonia, al recibir los buenos días de los elementos que buscan su boleto a la Copa del Mundo 2026.@ESPNmx @futpicante pic.twitter.com/nGHzpFQqEk — Diego Yvey (@diegoyvey) March 24, 2026

APOYO CALEDONIO👏🏽🤩🇳🇨



Personal del hotel del concentración de Nueva Caledonia organizó una colorida despedida para el equipo en su salida al Estadio Guadalajara para su partido de semifinales del repechaje intercontinental al Mundial 2026 ante Jamaica pic.twitter.com/4S5tptAj6p — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 27, 2026

El momento más emotivo llegó tras el silbatazo final. Joseph Athale rompió en llanto sobre la cancha, se colocó una playera de Chivas, pidió una bandera de México, la besó y posó junto a sus compañeros, quienes también portaron sombreros tradicionales. Fue una imagen que resumió el vínculo que construyeron en pocos días con el país. Además, aficionados se pusieron de acuerdo para llegar con todo el ambiente al Estadio.

CALEDONIA‼️ CALEDONIA‼️ CALEDONIA‼️



Un grupo de aficionados mexicanos personalizaron playeras con la bandera de Nueva Caledonia y ponen ambiente en el Estadio Guadalajara pic.twitter.com/ns6uklZ00Z — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 27, 2026

Nueva Caledonia no logró el pase al Mundial, pero sí dejó un mensaje claro. Con disciplina, sencillez y pasión, demostraron que el fútbol también se juega desde los valores. En Guadalajara no solo compitieron, también enseñaron que los sueños, incluso sin lujos, pueden emocionar a todo un estadio.

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