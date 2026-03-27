Santiago Moreno regresa a la MLS como nuevo fichaje del FC Dallas

El colombiano Santiago Moreno regresa a la MLS como nuevo jugador franquicia de FC Dallas, que refuerza su ofensiva para lo que resta de la temporada 2026.

Santiago Moreno, nuevo jugador de Dallas | Dallas FC.

El FC Dallas hizo oficial la llegada del delantero colombiano Santiago Moreno, quien se incorpora en calidad de cedido desde Fluminense FC hasta el final de la temporada 2026 de la MLS. El acuerdo incluye una opción de compra para un traspaso definitivo, en una operación que refuerza el frente ofensivo del equipo texano de cara a lo que resta del año.

Un refuerzo estratégico para el ataque

Moreno ocupará una plaza de Jugador Franquicia, lo que refleja la confianza del club en su impacto inmediato. Además, cuenta con residencia permanente en Estados Unidos, por lo que no ocupará cupo de extranjero, un detalle clave dentro de la planificación de la plantilla. Desde la directiva destacan su capacidad para generar peligro constante, tanto en goles como en asistencias.

El presidente del club, Dan Hunt, celebró la incorporación del atacante colombiano y resaltó su experiencia previa en la liga. Según el dirigente, Moreno encaja perfectamente en el modelo de juego del equipo y representa una pieza importante para potenciar el rendimiento ofensivo en la recta final de la temporada.

There's a new number 🔟 in town.



We've signed Santi Moreno as a Designated Player on loan from @FluminenseFC through December 2026. pic.twitter.com/85sJceLaiw — FC Dallas (@FCDallas) March 27, 2026

Detalles de la operación

Para completar la transacción, Dallas tuvo que moverse dentro del sistema de la MLS. El club intercambió 75.000 dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2026 y otros 50.000 dólares en GAM condicional con Philadelphia Union, con el objetivo de subir en el orden de exenciones y asegurar la llegada del jugador. El traspaso, sin embargo, sigue pendiente de la recepción del Certificado de Transferencia Internacional (ITC).

Su paso reciente por Brasil

Antes de su llegada a la MLS, Moreno militó en Fluminense desde agosto de 2025. En el conjunto brasileño disputó ocho compromisos y registró una asistencia en todas las competiciones. Aunque su paso fue breve, le permitió sumar experiencia internacional en uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

Un viejo conocido de la MLS

El colombiano no es ajeno al fútbol estadounidense. Entre 2021 y 2025 defendió los colores de Portland Timbers, donde acumuló 131 partidos, 20 goles y 40 asistencias. Su mejor temporada fue en 2022, cuando alcanzó cifras personales récord con siete goles y 34 encuentros disputados.

Además, en 2025 protagonizó una de las jugadas más destacadas del campeonato al marcar un espectacular gol de chilena que le dio la victoria a su equipo, tanto que fue reconocido como el Gol del Día de AT&T en la Jornada 12.

Sus inicios en el fútbol colombiano

Nacido en Santiago de Cali, Moreno inició su carrera profesional en América de Cali en 2019. Durante su etapa en el club disputó 57 partidos, anotó 11 goles y aportó siete asistencias, consolidándose como una de las promesas del fútbol colombiano.

Uno de sus momentos más recordados fue en la final de la Liga BetPlay Dimayor de 2020, donde anotó en el partido de ida y contribuyó al título conseguido por el equipo el 27 de diciembre de ese año.

Presente y experiencia con Colombia

A nivel internacional, Santiago Moreno también ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia. El atacante suma dos apariciones con el combinado absoluto, debutando el 20 de noviembre de 2022 en una victoria 2-0 frente a Paraguay.

Con este fichaje, FC Dallas apuesta por un jugador con recorrido en la MLS, talento ofensivo y proyección internacional, en busca de potenciar su plantilla y competir con mayor solidez en la temporada 2026.

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