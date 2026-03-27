Colombia vs Francia, en vivo la transmisión por Claro Sports

Sigue por nuestra multiplataforma el duelo James Rodríguez vs Kylian Mbappé, el segundo y último partido de ambas selecciones en esta Fecha FIFA

Cuándo es y dónde mirar el Colombia vs Francia de la Fecha FIFA | Claro Sports

La selección de Colombia se mide a Francia en el segundo y último partido de la Fecha FIFA, en un partido que podrás seguir este domingo 29 de marzo por la multiplataforma de Claro Sports en territorio mexicano.

Les Bleus llegan al partido tras haber superado a Brasil en el regreso de Mbappé, en uno de los partidos más esperados de esta ventana internacional, la última antes del inicio de la Copa del Mundo. Colombia, por su parte cayó en su primer compromiso ante Croacia en Orlando, buscando pasar rápido la página para este compromiso ante una de las máximas favoritas a ganar el siguiente Mundial.

El partido se disputará en uno de los estadios más grandes del deporte profesional de los Estados Unidos, el Northwest Stadium de Landover, Maryland, casa de los Washington Commanders de la NFL

Colombia vs Francia, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

En territorio mexicano, la transmisión de Claro Sports la podrás seguir este domingo 29 de marzo en punto de las 12:50 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién pasa por TV en Colombia el partido contra Francia?

La transmisión de Claro Sports solo va para México. En territorio colombiano, se puede seguir por Caracol y RCN.

¿A qué hora empieza el Colombia vs Francia partido amistoso de la Fecha FIFA?

El partido entre Colombia y Francia dará inicio el domingo 29 de marzo a las 15:00 horas, tiempo local en el Este de los Estados Unidos, 13:00 horas de la CDMX y 14:00 de Bogotá.

Antecedentes y últimos resultados del Colombia vs Francia

Hay cuatro antecedentes entre Colombia y Francia previo al partido del domingo en Estados Unidos. El saldo es tres victorias galas por una de los colombianos, aunque el anterior duelo, en el Stade de France, se fue para los entonces dirigidos por José Néstor Pekerman, 3-2 con tantos de Muriel, Falcao y Quintero.

Estos son todos los resultados en la historia entre Colombia y Francia:

23 marzo 2018: Francia 2-3 Colombia (amistoso)

(amistoso) 3 junio 2008: Francia 1-0 Colombia (amistoso)

1-0 Colombia (amistoso) 18 junio 2003: Francia 1-0 Colombia (Copa Confederaciones)

1-0 Colombia (Copa Confederaciones) 18 junio 1972: Francia 3-2 Colombia (amistoso)

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