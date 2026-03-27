Santa Fe busca vida en Bucaramanga

Independiente Santa Fe deberá ganar cinco de sus siete partidos restantes para lograr clasificarse a las finales del FPC.

Independiente Santa Fe al borde de la eliminación | Vizzor

El viernes 27 de marzo podría significar un antes y un después en la temporada de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La situación actual del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano es completamente incómoda. Decimoquinto en la tabla de posiciones y con un fútbol que convence a su hinchada.

Después de sufrir, pero a fin de cuentas ganar ante el Deportivo Independiente Medellín. Santa Fe tendrá el duro desafió de ganar cinco de sus siete partidos restantes para lograr su clasificación a las finales de este primer semestre del balompié colombiano. Atlético Bucaramanga será la primera de esas siete finales.

La jornada número 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I revive el duelo por la final del 2024-I. Atlético Bucaramanga hace las veces de local en el Estadio Américo Montanini para enfrentar a Independiente Santa Fe. Dos equipos cuyo juego es una completa incógnita y están urgidos de tres puntos.

El panorama de Independiente Santa Fe

La misión que por rendimiento futbolístico parece muy difícil de cumplir es llegar a 30 puntos. Los ‘leones’ actualmente tienen 15 unidades y llegando al puntaje mencionado anteriormente no tendrían que depender de nadie para decir presentes en la finales de esta primera mitad del 2026.

Ahora bien, sabiendo que la fecha pasada logro apenas su tercer triunfo en la liga, el ideal será seguir por esa senda de la victoria. Sin embargo, lo antecedentes no lo dan como favorito. En condición de visitante, este 2026, Santa Fe solamente ha ganado uno de los seis juegos que ha disputado. Tres empates y dos derrotas, completan el registro ‘cardenal’.

Así mismo, el equipo capitalino acumula más de un año y medio sin poderle ganar al Atlético Bucaramanga. La última victoria del ‘expreso rojo’ ante este rival fue el 7 de agosto del 2024. Dicho esto, los rivales restantes del equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto serán Llaneros, Tolima, Millonarios, Cúcuta, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá.

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