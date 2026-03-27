Turbulencia en Atlético Nacional: Dairon Asprilla, cerca de irse a los golpes con un hincha

El atacante tuvo que ser calmado por un delegado del ‘Verdolaga’ en plena derrota ante Cruz Azul.

Dairon Asprilla, jugador de Nacional | Vizzor

Atlético Nacional está envuelto en polémicas. El ‘Verdolaga’ dejó de lado la competencia doméstica y cumplió su cita amistosa frente a Cruz Azul de México en los Estados Unidos. A pesar de todo, el balance no fue nada positivo: goleada 3-0 en contra.

Por supuesto, la caída provocó mucha resistencia en la hinchada. No hay mucha credibilidad hacia el proyecto de Diego Arias, pues a esto se le suma la caída ante Millonarios por la primera fase de Copa Sudamericana. El equipo está puntero en Liga, pero eso no ha evitado las fuertes críticas.

Y el tema ha trascendido a asuntos extradeportivos. Mientras el equipo concentraba en Estados Unidos, el volante Nicolás Rodríguez fue separado del plantel por ser acusado de un presunto abuso sexual. Como si fuera poco, Dairon Asprilla, delantero de la plantilla, se salió de casillas en pleno partido.

La situación caliente con Dairon Asprilla

El juego de ese miércoles, con goles de Nicolás Ibañez, Luka Romero y Ley, dejó mucho de qué hablar. Un par de días después se viralizó un TikTok donde un hincha increpaba a Asprilla. Mientras se encontraba en el banquillo de suplentes, se percató de las críticas que llovían en la tribuna, hasta que decidió levantarse de su asiento.

El delantero no se contuvo y le invitó a encontrarse fuera de la cancha con el aficionado. El tema llegó al punto de que Mario Cadavid, delegado del club, tuviera que abrazarlo y evitar que saliera de esa zona, invitándolo a la calma.

Se fueron para Estados Unidos huyéndole a las críticas y les fue peor ah!



Hasta le sacaron la piedra al honesto 👀#FueraArias pic.twitter.com/ounZWkHhLN — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 27, 2026

Nacional pasó la página de la derrota y se enfoca en su próximo duelo. Pasto será su rival en el partidazo de la jornada 14, puesto que los líderes se ven las caras en el Departamental Libertad y una victoria prácticamente asegura la clasificación a falta de varias fechas. Dicho duelo será el domingo 29 de marzo a partir de las 6:20 de la tarde.

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