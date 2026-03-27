Costa Rica vs Jordania en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Fernando Batista se estrena como el entrenador de los ticos.

Costa Rica Jordania, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Costa Rica vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un amistoso internacional frente a Jordania, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa bajo la conducción de Fernando Batista. La Tricolor afronta este compromiso con la intención de empezar a construir su identidad de juego y evaluar piezas en un proceso que apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial 2030.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Costa Rica vs Jordania, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un duelo que servirá para medir el nivel del equipo tico ante un rival competitivo y ver quién logra imponer condiciones en esta jornada internacional.

¿A qué hora juega Costa Rica vs Jordania hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Costa Rica y Jordania está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía.

Alineaciones probables para el Costa Rica vs Jordania de este viernes

Se estima que Fernando Bocha Batista y Jamal Sellami elegirán las siguientes formaciones:

Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darril Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; y Warren Madrigal. DT: Fernando Batista.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Mohammad Abu Zrayq, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sadeh, Mohammad Taha; Mousa Al-Tamari, Baha’ Faisal y Mahmoud Al-Mardi. DT: Jamal Sellami.

¿Quién transmite en vivo el Costa Rica vs Jordania y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 7 y Canal 6.

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