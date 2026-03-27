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Costa Rica vs Jordania en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Publicado por Daniel Lopez

Fernando Batista se estrena como el entrenador de los ticos.

Costa Rica Jordania, partido en vivo y en directo | Claro Sports
Costa Rica Jordania, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Costa Rica vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un amistoso internacional frente a Jordania, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa bajo la conducción de Fernando Batista. La Tricolor afronta este compromiso con la intención de empezar a construir su identidad de juego y evaluar piezas en un proceso que apunta a llegar en óptimas condiciones al Mundial 2030.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Costa Rica vs Jordania, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un duelo que servirá para medir el nivel del equipo tico ante un rival competitivo y ver quién logra imponer condiciones en esta jornada internacional.

¿A qué hora juega Costa Rica vs Jordania hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Costa Rica y Jordania está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía.

Alineaciones probables para el Costa Rica vs Jordania de este viernes

Se estima que Fernando Bocha Batista y Jamal Sellami elegirán las siguientes formaciones:

  • Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darril Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; y Warren Madrigal. DT: Fernando Batista.
  • Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Mohammad Abu Zrayq, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sadeh, Mohammad Taha; Mousa Al-Tamari, Baha’ Faisal y Mahmoud Al-Mardi. DT: Jamal Sellami.

¿Quién transmite en vivo el Costa Rica vs Jordania y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 7 y Canal 6.

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