Sam Darnold se pierde el duelo ante Cardinals por lesión; Seahawks confiarán en Drew Lock

El quarterback de Seattle sufrió una lesión en la zona del glúteo derecho durante el primer partido de la temporada y no estará disponible en la Semana 2

Sam Darnold estará fuera con los Seahawks | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Seattle Seahawks no contarán con Sam Darnold para el partido del domingo ante los Arizona Cardinals, después de que el quarterback sufriera una lesión en la zona del glúteo derecho durante el primer encuentro de la temporada.

El entrenador Mike Macdonald confirmó este miércoles que Darnold no estará disponible para la Semana 2, aunque por ahora Seattle no contempla colocarlo en la lista de reservas lesionados. Una incorporación a esa lista obligaría al mariscal de campo a perderse al menos cuatro encuentros.

La decisión de mantenerlo dentro del roster de 53 jugadores abre la posibilidad de que pueda regresar antes de cumplir ese plazo. De acuerdo con información de ESPN, algunas fuentes estiman un periodo de recuperación de entre tres y cuatro semanas, aunque su evolución podría permitirle volver antes.

Darnold sufrió la lesión en la quinta jugada del partido inaugural, cuando su rodilla derecha golpeó el césped mientras recibía una captura por detrás. Tras abandonar el campo, fue revisado en la carpa médica y posteriormente ingresó al vestidor. En un primer momento, Seattle informó que se trataba de una lesión en la cadera.

El quarterback fue trasladado durante el encuentro al Harborview Medical Center, donde permaneció durante la noche para someterse a estudios. En los entrenamientos del lunes y miércoles no estuvo presente durante el periodo de calentamiento que puede ser observado por los medios de comunicación.

Macdonald explicó que el jugador continúa con su proceso de recuperación y que será evaluado conforme avancen los próximos días. El entrenador señaló que la organización no prevé enviarlo a la reserva de lesionados y que su situación será revisada nuevamente la próxima semana.

Drew Lock tomará el control de la ofensiva de Seattle

Con Darnold descartado, Drew Lock será el quarterback titular de los Seahawks contra Arizona. El pasador ingresó en su lugar durante el triunfo 13-10 sobre los New England Patriots y completó 16 de 22 pases para 187 yardas, un touchdown y sin entregas de balón.

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Lock no inicia un encuentro de temporada regular desde 2024. Desde que llegó a la NFL como selección de segunda ronda de Denver en 2019, registra marca de 10 victorias y 18 derrotas como titular. Después de jugar con los Broncos, pasó por Seattle y los New York Giants antes de regresar a los Seahawks como respaldo de Darnold.

Seattle también cuenta con Jalen Milroe, selección de segunda ronda del Draft de 2025, como tercer quarterback. Macdonald indicó que el equipo no contempla, por ahora, incorporar a otro jugador para la posición y trabajará con Lock y Milroe.

Después del compromiso contra Arizona, los Seahawks visitarán a los Washington Commanders en la Semana 3, recibirán a Los Angeles Chargers en la Semana 4 y enfrentarán a los San Francisco 49ers en la Semana 5. Ese último encuentro aparece dentro del periodo en el que Darnold podría estar en condiciones de regresar, dependiendo de la evolución de su lesión.

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