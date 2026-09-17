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Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte todo lo que pase en el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, compromiso que se adelantó en el cronograma.

Internacional de Bogotá vs Nacional en vivo por la Liga BetPlay
Internacional de Bogotá vs Nacional en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 16 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el paisa, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 8:20 p.m. y tendrá lugar en el estadio El Campín. En cuanto a la transmisión, el cotejo se podrá ver por medio del canal Win Sports +. Si desea verlo vía online, debe suscribirse a la plataforma de Win Play.

Alineaciones Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II

Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque; Miguel Pernía, Larry Vásquez, Dewar Victoria, Facundo Boné; Ronaldo Julio, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Nacional: Franco Armani; Andrés Reyes, Yeicar Perlaza, William Tesillo, Samuel Velásquez; Xavi Ríos, Elías Cabrera, Juan Rengifo, Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

El pronóstico de distintas plataformas e inteligencias artificiales dan como favorito a Nacional, a pesar de no jugar en el Atanasio Girardot. La hinchada copará gran parte del ‘Coloso de la 57’ y a eso se suma la expectativa que hay por saber si James Rodríguez va a sumar minutos. Por otra parte, con varios partidos menos, el ‘Verdolaga’ está bien posicionado en la tabla y con un juego equilibrado en ataque y defensa.

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