Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Consulte todo lo que pase en el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, compromiso que se adelantó en el cronograma.

Internacional de Bogotá vs Nacional en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 16 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el paisa, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, será a partir de las 8:20 p.m. y tendrá lugar en el estadio El Campín. En cuanto a la transmisión, el cotejo se podrá ver por medio del canal Win Sports +. Si desea verlo vía online, debe suscribirse a la plataforma de Win Play.

Alineaciones Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II

Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque; Miguel Pernía, Larry Vásquez, Dewar Victoria, Facundo Boné; Ronaldo Julio, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Nacional: Franco Armani; Andrés Reyes, Yeicar Perlaza, William Tesillo, Samuel Velásquez; Xavi Ríos, Elías Cabrera, Juan Rengifo, Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango. DT: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de Liga Betplay 2026?

El pronóstico de distintas plataformas e inteligencias artificiales dan como favorito a Nacional, a pesar de no jugar en el Atanasio Girardot. La hinchada copará gran parte del ‘Coloso de la 57’ y a eso se suma la expectativa que hay por saber si James Rodríguez va a sumar minutos. Por otra parte, con varios partidos menos, el ‘Verdolaga’ está bien posicionado en la tabla y con un juego equilibrado en ataque y defensa.

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