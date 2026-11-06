Marco Fabián revela el rechazo de varios clubes a Armando León previo a su llamado al Tri: “Nos cerraron las puertas”

Fabián reveló en exclusiva para Claro Sports que ofreció al delantero a varios clubes de México antes de su primer llamado al Tricolor

El llamado de Armando León a la selección mexicana para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League abrió una discusión sobre los futbolistas que buscan oportunidades fuera de la Liga MX. El delantero de 26 años, actualmente en el NK Osijek de Croacia, recibió su primera convocatoria bajo el mando de Rafael Márquez. En Claro Sports en W Radio, Marco Fabián, quien lo incorporó al Rangers de Andorra, reveló que buscó colocarlo en tres o cuatro clubes mexicanos y no consiguió que le dieran una oportunidad en Primera División. El exseleccionado también relató que, cuando conoció al atacante, este contemplaba abandonar el fútbol.

Fabián explicó la relación que mantiene con el futbolista y recordó el momento en que decidió incorporarlo a su proyecto: “Podría hablar mil cosas sobre Armando. Cuando supe de su llamado, seguíamos en comunicación, a pesar de que ya no está con nosotros. Es un jugador, primero como ser humano, al que quiero mucho. Hemos platicado y convivido mucho porque estuvo tres años con nosotros. Desde el primer día que lo conocí, le hice la invitación a jugar en Andorra. En ese momento de su vida no estaba pasando por la mejor etapa; tenía hasta la opción de dejar de jugar al fútbol. Se le habían complicado algunas cosas, pero le notamos el hambre, la ambición de querer seguir logrando cosas. Le noté cualidades diferentes y escasas hoy en el fútbol mexicano: su físico, la altura, ser un centro delantero nato y un jugador inteligente. Sabía que, trabajándolo, podía crecer todavía más”.

Sobre su llegada al Rangers, Fabián señaló que el ofrecimiento se produjo hace aproximadamente tres años y medio, cuando el club competía en la segunda división de Andorra. “Le hice la invitación a irse con nosotros, a este sueño que teníamos junto con otros jugadores mexicanos. Él accedió desde el primer momento. Le tocó empezar en segunda división, algo que no fue fácil. Se adaptó, nos ayudó mucho y en la promoción metió los goles para el ascenso. Pasamos a primera división y disputó dos torneos, dos años con nosotros, marcando muchos goles y siendo pieza clave. Siempre le dije, y hoy se lo digo, que esto no es sorpresa, es una recompensa de la semillita que fue poniendo. Él se lo ganó solo. Las oportunidades llegan, pero con base en su trabajo se ganó esta oportunidad”, afirmó.

El siguiente paso fue su salida al NK Osijek de Croacia, una decisión que, según Fabián, respondió al interés del delantero por avanzar en su carrera. “Al terminar el torneo anterior llegó la opción de Croacia. Él me pidió poder salir, emigrar a un fútbol un escalón más arriba que el de Andorra. Uno de los proyectos más importantes de nuestro Rangers es darles la oportunidad a los jóvenes de crecer y seguir avanzando. Sabemos que están en la lupa de muchos equipos y ahora se le dio esa oportunidad. Lleva dos o tres meses en Croacia, está marcando goles y hoy le llega una oportunidad de oro. Vestir la playera de la selección para mí lo es todo, pero no solamente vayas a una convocatoria: tienes todo en bandeja de plata para ganarte un lugar y quedarte, para un futuro que hoy necesitas tú y necesita México”, expresó.

El exfutbolista consideró que la convocatoria de León podría ampliar la observación de jugadores mexicanos en otras ligas europeas. “Creo que sí tendría que abrir más puertas porque hay más jugadores que llevan procesos. En nuestro equipo tenemos nueve mexicanos. Hay tres o cuatro jugadores como Armando que ya entrenaron en Primera División de México y, por una u otra circunstancia, no les alcanzó; hoy están probando suerte en Europa. Sé que en otros equipos hay dos o tres mexicanos que están apostando por otra vía y por destacar en un fútbol europeo que, aunque no esté entre las grandes ligas, les permite competir con jugadores importantes. El caso de Armando también se da por lo que vivimos en México: la escasez de un nueve, de goles, de un centro delantero que empiece a marcar goles. Eso es lo que queremos: tener esas características”, indicó.

En su descripción del delantero, Fabián comparó el perfil de León con el de otros centros delanteros mexicanos: “Sabemos que Raúl Jiménez ya va en una etapa de finalización. Antes tuvimos a Javier Hernández, Jared Borgetti y muchos otros centros delanteros. Hoy hay escasez de esos nueves y, para mí, Armando León lo tiene todo. No es un jugador de 19 o 20 años: ya tiene experiencia y en Europa está marcando goles. Es un centro delantero al que yo llamo goleador porque siempre está donde debe estar, tiene visión y movilidad. Físicamente, para mí, es de otro nivel. Cuando estaba con nosotros, era un ejemplo de cómo entrenaba, de su ambición y su actitud. Es un jugador muy atlético; hoy sabemos que el fútbol es para atletas. Creo que llena todos los requisitos”.

La revelación de Fabián sobre las gestiones fallidas en México cerró su testimonio. “No ha estado tanto en la lupa, no pasó por México. Hace seis meses, un año, toqué algunas puertas en México por él. Hablé con tres o cuatro clubes y, por una u otra circunstancia, no tenían en ese momento la oportunidad de brindarle un lugar en Primera División. Yo les decía: ‘Mira, es un jugador, un nueve goleador; lo viene haciendo muy bien y creo que está preparado para Primera División’. Nos cerraron las puertas. Hablé con él y le dije: ‘No te desesperes, va a salir algo’. Hoy se está acomodando todo para que pueda tener esta oportunidad y, si le va bien, creo que vendrán más oportunidades”. El exfutbolista no identificó a los clubes con los que habló. Aunque Fabián afirmó que León no había pasado por México, el delantero sí disputó ocho partidos en Primera División con el Club León entre 2020 y 2022. Su primera convocatoria nacional llega para los encuentros ante Jamaica, programados para el 14 y 17 de noviembre.

Marco Fabián pide a México buscar la victoria ante Jamaica, pero no descarta el empate

Marco Fabián también analizó la eliminatoria entre México y Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League y aseguró que, a diferencia de los encuentros amistosos anteriores, la selección de Rafael Márquez ahora debe priorizar los resultados. El exfutbolista consideró que los partidos de preparación permitieron observar jugadores, realizar rotaciones y establecer una idea de juego. “El resultado tiene que ser positivo, sin duda. Ya es un partido de más importancia”, afirmó. Además, señaló que Márquez puede estar tranquilo por el trabajo realizado y los elementos que ha evaluado durante el inicio de su proceso, aunque reconoció que algunos futbolistas aprovecharon mejor sus oportunidades que otros.

Sobre la posibilidad de que México firme un empate en el partido de ida ante Jamaica, Fabián sostuvo que el Tricolor tiene argumentos para buscar un triunfo como visitante, pese a las dificultades que representa la eliminatoria. “Nunca hay que subestimar. Se tiene que pensar en ganar, se tiene que pensar en traer la victoria aunque estemos de visita. Sabemos que en casa no hay derecho ni siquiera a pensar en el empate. Hoy en día, el fútbol lo vimos en el Mundial, con las sorpresas que tuvimos. No es fácil ningún partido, pero creo que se tiene que pensar en ir a buscar la victoria de una vez”, declaró durante el programa Claro Sports en W Radio.

Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre si un empate en territorio jamaicano sería un mal resultado, el exseleccionado mexicano aclaró que no representaría necesariamente un escenario negativo, pues el objetivo principal es avanzar a las semifinales. “No es malo porque, al final, lo que vale es pasar, es lo importante”, explicó. No obstante, reiteró que una victoria permitiría afrontar la vuelta con mayor tranquilidad y defendió la capacidad del conjunto nacional para imponerse fuera de casa: “Te vendrías mucho más tranquilo ganando, pero sobre todo, para mí, tenemos como jugadores un paso más arriba para poder ir a buscar la victoria de visita”.