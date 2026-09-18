Isaac ‘Pitbull’ Cruz inicia una nueva era con el Canelo Team y expone su título ante Néstor Bravo

El mexicano trabajará por primera vez bajo las órdenes de Eddy Reynoso y buscará defender su corona interina superligero

Pitbull Cruz estrena equipo y pone en juego su título del CMB. Foto print: DANZ

Por Juan Carlos Castellanos

Isaac ‘Pitbull’ Cruz comenzará una nueva etapa en su carrera este sábado 19 de septiembre cuando enfrente al puertorriqueño Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, California. El boxeador mexicano expondrá el título interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante un rival que llega como número 24 de la división de las 140 libras.

El combate también marcará el primer compromiso de Cruz desde su incorporación al equipo de trabajo de Eddy Reynoso, entrenador que encabeza el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. La expectativa estará puesta en conocer si esta nueva etapa traerá modificaciones en el estilo del mexicano o si mantendrá la presión constante y el intercambio que lo han caracterizado.

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Previo al enfrentamiento, Cruz y Bravo protagonizaron el tradicional cara a cara y dejaron claro que esperan ofrecer una pelea que mantenga la atención de los aficionados durante todos los asaltos.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz espera iniciar una nueva era

Cruz llega al combate con la intención de mostrar los cambios que ha trabajado junto a Reynoso. El mexicano señaló que este enfrentamiento representa el comienzo de una etapa diferente y que pretende aprovechar la oportunidad para llamar la atención de los nombres importantes de la categoría.“Lo que puedo decir es que es una nueva era de Isaac ‘Pitbull’ Cruz y que venimos muy bien concentrados, enfocados en el rival que tenemos enfrente”, explicó el campeón del CMB.

El pugilista mexicano también destacó el significado de volver a protagonizar un enfrentamiento entre México y Puerto Rico y aseguró que buscará entregar una pelea que cumpla con las expectativas. “Lo que pueden esperar es una gran pelea de esta gran rivalidad que se ha dado entre México y Puerto Rico y que venimos por todo, a dar un gran show y que la gente sea la ganadora”, afirmó.

Cruz sabe que el combate puede representar una oportunidad para acercarse nuevamente a los principales nombres de las 140 libras. Por ello, también habló de la necesidad de ofrecer una actuación que le permita mantenerse dentro de la conversación de la división. “Esta pelea significa mucho. En esta pelea tengo que verme espectacular y, bueno, para voltear a ver a los grandes nombres”, señaló.

Néstor Bravo promete una pelea entretenida

Del otro lado estará Néstor Bravo, quien llega como retador y ocupa el puesto 24 en la clasificación de la división superligero del CMB. El puertorriqueño aseguró que su estrategia dependerá de lo que encuentre sobre el cuadrilátero y de las condiciones que presente el campeón. “Cualquier pelea, de todos modos, siempre y cuando haya un plan de pelea y, como dije, depende de lo que él traiga al ring”, explicó Bravo.

El boricua también coincidió con Cruz en que el enfrentamiento puede ofrecer diferentes escenarios y aseguró que estará preparado para una pelea que pueda resolverse en cualquier momento.

“Como él dijo, va a ser una pelea que encantará a los fanáticos y, como mencionas y él lo dijo, ya sea que dure un segundo o doce rounds, simplemente será una pelea entretenida de principio a fin y podría ganar de cualquier manera”, expresó.

La postura de ambos anticipa un combate en el que Cruz buscará imponer su ritmo y Bravo intentará responder al planteamiento del campeón para disputar el título interino del CMB.

¿Qué versión del ‘Pitbull’ veremos?

Uno de los principales puntos de interés estará en el desempeño de Isaac Cruz bajo la dirección de Eddy Reynoso. La incorporación al ‘Canelo Team’ abre la posibilidad de observar ajustes en el boxeo del mexicano, aunque será dentro del cuadrilátero donde podrá comprobarse cómo se trasladan esos trabajos a la pelea. El estilo de presión de Cruz ha sido una de sus principales características durante su carrera, por lo que la pelea ante Bravo permitirá conocer si mantiene esa propuesta o incorpora nuevos recursos después de comenzar su trabajo con el equipo de Reynoso.

La cita será este sábado 19 de septiembre en la Pechanga Arena de San Diego, donde el mexicano pondrá en juego su campeonato interino superligero del CMB y comenzará oficialmente una nueva etapa de su carrera profesional.

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