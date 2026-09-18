EA Sports FC 27 en México: fecha oficial de lanzamiento, equipos de la Liga MX y precio

La nueva entrega del videojuego de Electronic Arts recupera la licencia de la Liga MX y permitirá utilizar nuevamente a los 18 clubes mexicanos

EA Sports FC 27, fecha de lanzamiento y precio | @EASPORTSFC

EA Sports FC 27 está listo para llegar al mercado mexicano con una de las novedades que más atención genera entre los jugadores del país: el regreso de la Liga MX con sus 18 clubes después de varios años de ausencia. El videojuego de Electronic Arts tendrá su lanzamiento mundial en septiembre y contará con diferentes opciones para quienes quieran comenzar a jugar antes de la fecha oficial.

La nueva entrega estará disponible en distintas consolas y PC, con tres ediciones: Standard, Ultimate y Ultimate Plus. Las versiones Ultimate permiten acceder al juego completo hasta siete días antes, mientras que EA Play ofrecerá una prueba limitada para quienes tengan la suscripción.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27 en México? Fecha oficial de lanzamiento

La fecha oficial de lanzamiento de EA Sports FC 27 es el viernes 25 de septiembre de 2026. Ese día comenzará la disponibilidad general del videojuego en las plataformas contempladas por Electronic Arts.

Sin embargo, los jugadores que hayan adquirido la Ultimate Edition o la Ultimate Plus Edition podrán entrar al juego desde el viernes 18 de septiembre, gracias al acceso anticipado de hasta siete días que incluyen ambas versiones.

En consolas, el acceso anticipado estará habilitado desde la medianoche del 18 de septiembre según la hora local correspondiente. En PC, EA establece el desbloqueo a las 23:00 UTC del 17 de septiembre, mientras que el lanzamiento general para PC se producirá bajo el mismo esquema el 24 de septiembre a las 23:00 UTC.

También existe una alternativa para quienes no quieran comprar una edición especial. EA Play ofrece una prueba de 10 horas a partir del 18 de septiembre, con el progreso guardado para continuar posteriormente en la versión completa si se adquiere el juego.

EA Sports FC 27: ¿Qué equipos de la Liga MX puedes usar?

Una de las principales novedades para los jugadores mexicanos será el regreso de la Liga MX al videojuego. Electronic Arts confirmó que los 18 clubes del campeonato estarán incluidos con licencia oficial y que también aparecerán en EA Sports FC Mobile.

El acuerdo permitirá utilizar a los clubes y futbolistas de la Liga MX dentro del juego con sus elementos oficiales. El regreso del campeonato mexicano también representa la incorporación de la liga a una franquicia de EA Sports después de su ausencia en las entregas anteriores.

En cuanto a los estadios mexicanos, el Estadio Azteca está confirmado dentro del videojuego. Por ahora, ese es el recinto de la Liga MX anunciado para FC 27.

Además de la competencia mexicana, EA Sports FC 27 contará con más de 21 mil futbolistas, más de 800 clubes y selecciones, más de 130 estadios y más de 35 ligas, junto con torneos como la Champions League, Europa League, Conference League y Copa Libertadores.

¿Cómo jugar el EA Sports FC 27 una semana antes de su lanzamiento? Consolas disponibles

Para jugar EA Sports FC 27 desde el 18 de septiembre, es necesario contar con la Ultimate Edition o la Ultimate Plus Edition, que incluyen hasta siete días de acceso anticipado. La Ultimate Plus estuvo disponible durante el periodo de reserva anticipada, mientras que la Ultimate Edition también ofrece el acceso previo al lanzamiento.

FC 27 estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. En computadora se podrá jugar mediante EA app, Steam y Epic Games Store, aunque la Ultimate Plus tiene algunas restricciones de plataforma.

Otra opción es EA Play, cuya membresía permite acceder a una prueba de 10 horas desde el 18 de septiembre. Para quienes tengan EA Play Pro en PC, el servicio ofrece acceso al juego completo en su versión Ultimate mientras la suscripción permanezca activa.

Por otra parte, Electronic Arts anunció EA Sports FC 27 Lite, una versión gratuita y limitada que estará disponible el día del lanzamiento, el 25 de septiembre. Esta edición permitirá probar determinados modos del juego, aunque no ofrece la experiencia completa de FC 27.

¿Cuánto cuesta el EA Sports FC 27 en México?

En México, las versiones de EA Sports FC 27 tienen los siguientes precios reportados:

Edición Estándar: $1,399 pesos.

$1,399 pesos. Ultimate Edition: $1,999 pesos.

$1,999 pesos. Ultimate Plus Edition: $2,599 pesos.

La Edición Estándar incluye el juego completo y contenido adicional de reserva. La Ultimate Edition agrega el acceso anticipado de hasta siete días, 6,000 FC Points distribuidos en tres entregas, un pase premium de temporada y contenido adicional para Ultimate Team y el modo Carrera.

La Ultimate Plus Edition incorpora el contenido de la Ultimate Edition y suma pases premium para las temporadas 1 a 5 y hasta 10,000 FC Points distribuidos en cinco entregas mensuales. Esta versión solo estuvo disponible durante el periodo de reserva anticipada del 23 de julio al 31 de agosto.

Con estas opciones, EA Sports FC 27 llegará a México el 25 de septiembre, aunque quienes tengan acceso anticipado podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre. El regreso de la Liga MX permitirá utilizar nuevamente a los 18 clubes del fútbol mexicano dentro de la franquicia.

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