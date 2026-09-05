Luis Suárez estira su racha: tercer partido al hilo anotando con el Sporting de Lisboa

Desde el punto penal, el delantero colombiano rompió el cero en la victoria de su equipo ante Nacional de Madeira.

Luis Javier Suárez vuelve a marcar | REUTERS

El Sporting de Lisboa nuevamente firmó una victoria que lo deja peleando en la zona alta de la tabla de posiciones. La escuadra de Rui Borges derrotó por 2-0 a Nacional de Madeira por la fecha 5 del torneo doméstico. Luis Javier Suárez (32′), además de Flavio Concalves (49′), sellaron los goles que dieron tranquilidad al bando capitalino.

El triunfo pasó a tener un valor importante, dado que no se le despegará al Porto en la pelea por asaltar el primer lugar. Los ‘Dragones’ han escalado a las 15 unidades en ese puntaje perfecto, seguido del Sporting, todavía invicto, ostentando 13. El Benfica también ganó, pero completa el podio con 10.

La figura de la cancha fue Suárez. El samario fabricó el gol de penal, pero además, se encargó de asistir el segundo gol que prácticamente le bajó la persiana al cotejo. Se retiró, ya con el trabajo cumplido, a los 67′ de juego por Foris Ioannidis, quien le compite por el puesto.

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El nuevo gol de Luis Javier Suárez

Sobre la media hora de compromiso, Maximiliano Araújo recibió falta en el área que cometió el defensor Léo Santos. Lo pagó caro, pues el árbitro no dudó en marcar la pena máxima. El balón fue abrazado por Suárez, en los doce pasos, quien no falló en la oportunidad de marcar la diferencia.

Convirtió fácil, viendo que el portero se lanzó para el otro lado. Se alistó para la pegada con botín derecho, enviando la bola al palo opuesto del guardavallas. Eso le bastó para festejar un nuevo tanto en la temporada, el cual ratifica que está dulce con el gol.

🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 1-0 parcial de Sporting CP 🇵🇹 sobre Nacional. pic.twitter.com/HlrgibIEt3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 5, 2026

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Para el segundo gol, Suárez se vistió de generosidad. Recibió un balón largo a la espalda de los defensores, pero no necesitó de un control muy extendido para servirle el balón a Goncalves. Le tocó el útil de primera al corazón del área, donde su compañero no falló y celebró su diana.

Buenos números de Suárez a semanas de que se vuelva a dar una posibilidad de llamado a la Selección Colombia. El delantero llegó a cuatro goles y una asistencia en la temporada. Viene de convertirle a Alverca, Río Ave y ahora a Nacional de Madeira en los tres duelos consecutivos.

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