Sporting vence a Nacional y se mantiene segundo en la Primeira Liga de Portugal

Luis Suárez y Flávio Gonçalves marcaron los goles para el 2-0 que deja al equipo de Lisboa con 13 puntos

Sporting CP sumó tres puntos más en la Primeira Liga 2026-27 después de derrotar 2-0 a Nacional Madeira en el Estádio José Alvalade, por la jornada 5. Luis Suárez abrió el marcador desde el punto penal al minuto 32 y Flávio Gonçalves estableció la diferencia definitiva al 49′.

Con este resultado, Sporting CP llegó a 13 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación de la Primeira Liga, con cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en cinco jornadas. Nacional, por su parte, permanece con cuatro unidades y ocupa la décima posición, después de registrar un triunfo, un empate y tres derrotas.

Sporting llegó al encuentro después de tres triunfos consecutivos ante Vitória de Guimarães, Alverca y Rio Ave. Antes de esa racha había empatado 2-2 frente al Estrela da Amadora en su debut de liga. El 4-0 ante Rio Ave había sido su presentación más reciente antes de recibir a Nacional.

Luis Suárez abre el marcador desde el punto penal

El equipo de Lisboa encontró la ventaja durante la primera mitad. Luis Suárez asumió el cobro de un penal al minuto 32 y convirtió el 1-0. El delantero colombiano volvió a aparecer en el marcador después de su doblete contra Rio Ave en la fecha anterior.

El gol permitió al Sporting irse al descanso con ventaja. Rui Borges utilizó desde el inicio a Rui Silva en la portería; Iván Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio y Maxi Araújo en defensa; Sergi Altimira e Issa Doumbia en el medio campo; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar y Flávio Gonçalves detrás de Luis Suárez.

Nacional trató de cerrar los espacios con Renato Marin bajo los tres postes y una estructura que tuvo a Léo Santos, Francisco Gonçalves y Zé Vítor en la última línea. Sin embargo, el equipo visitante tuvo que modificar su plan tras el tanto desde los 11 pasos.

El antecedente también favorecía al Sporting. El conjunto de Lisboa había ganado los cinco enfrentamientos anteriores contra Nacional desde agosto de 2024, una serie que incluyó cuatro partidos de liga y uno de Copa de la Liga.

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Flávio Gonçalves amplía la diferencia tras el descanso

Sporting necesitó cuatro minutos del segundo tiempo para establecer el 2-0. Flávio Gonçalves marcó al 49′ y dio margen al equipo local para administrar el resto del encuentro. El mediocampista también venía de anotar ante Rio Ave en la jornada anterior.

Rui Borges comenzó a modificar su once al minuto 67. Fotis Ioannidis reemplazó a Luis Suárez, Nestory Irankunda entró por Rodrigo Zalazar y Luís Guilherme tomó el lugar de Geny Catamo. Más tarde, Georgios Vagiannidis sustituyó a Maxi Araújo.

El Sporting mantuvo opciones para ampliar el marcador durante el tramo final. Iván Fresneda tuvo dos remates que Renato Marin detuvo al 75′, mientras Ioannidis mandó un disparo cerca del poste al 77′ y volvió a exigir al portero de Nacional al 83′.

Nacional también tuvo una oportunidad para reducir la diferencia. Deivison probó desde fuera del área al 79′, pero su remate terminó en manos del guardameta Rui Silva. El marcador no volvió a modificarse y el Sporting aseguró su primera portería en cero como local en esta edición del campeonato.

Con el 2-0, Sporting amplió a cuatro su número de victorias en la temporada y alcanzó los 13 puntos de 15 disponibles. Nacional tendrá que buscar una reacción después de sumar su tercera derrota en cinco fechas, mientras el conjunto de Lisboa continuará su calendario con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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