Mayweather tiene menos de 24 horas para confirmar la revancha y Pacquiao incendia la polémica: “Tiene miedo”

La revancha de Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao programada para el 19 de septiembre en The Sphere de Las Vegas sigue al borde de la cancelación

La revancha de Mayweather vs Pacquiao pende de un hilo | Imago7

La revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, programada para el 19 de septiembre en The Sphere de Las Vegas, se mantiene en riesgo de cancelación. El excampeón de cinco divisiones tendría menos de 24 horas para confirmar su participación en la pelea profesional; de no hacerlo, el equipo del filipino y Netflix, plataforma encargada de la transmisión del evento, podrían recurrir a acciones legales por incumplimiento de contrato.

Jas Mathur, presidente de MP Promotions, promotora de Manny Pacquiao, afirmó este lunes 13 de abril durante una charla con Inside The Ring que The Money cuenta hasta el final de este martes para confirmar si aceptará formar parte de un combate oficial.

“No estamos interesados en una exhibición. Netflix no está interesado en una exhibición. Nadie está interesado en una exhibición”, declaró Jas Mathur. “Mientras tenga gente inteligente a su alrededor que entienda el tamaño de esta oportunidad, puede ganar mucho dinero. Más del que ha ganado en los últimos cinco años”.

La preocupación surgió a raíz de las declaraciones de Floyd Mayweather realizadas el pasado 28 de marzo frente a un grupo de periodistas, donde aseguró que la revancha con el zurdo asiático sería una exhibición que no impactaría en el récord profesional de ambos. Esta versión generó controversia, ya que contrasta con la información inicial que se había difundido sobre el evento, en la que se promovía como un regreso al boxeo profesional.

Por su parte, Manny Pacquiao habló en el mismo espacio que Jas Mathur, donde señaló que su rival ya habría recibido un anticipo económico y cuestionó por qué The Money ha presentado el evento como una exhibición si, según él, los términos estaban claros desde el inicio. Además, sugirió que este cambio de narrativa podría estar relacionado con el temor del estadounidense ante el enfrentamiento.

“Es la pelea más importante de mi carrera porque mucha gente se pregunta quién es el mejor. Mayweather ganó aquella pelea corriendo. Creo que tiene miedo a perder. Esa es su ventaja, hacer exhibiciones por su récord invicto. Si ese récord se arruina, ¿qué le queda? No importa si eres invicto. Él se llama a sí mismo el mejor. Pero no puede decir en qué es el único. Hay muchos boxeadores invictos. Yo puedo decir que soy el único campeón en ocho divisiones y campeón en cuatro décadas. Pero dejo que los aficionados decidan”, indicó Manny Pacquiao.

La revancha promocionada por Netflix sigue en el aire y se acerca a una posible definición, ya que faltan menos de 24 horas para conocer si finalmente se concretará el segundo enfrentamiento entre dos de los mejores boxeadores de este siglo, un combate que ha permanecido en la congeladora durante más de una década desde la victoria por decisión unánime de Floyd Mayweather en mayo de 2015. Aquella pelea no estuvo exenta de polémica, pues aunque los jueces favorecieron al estadounidense, parte de la afición consideró que Manny Pacquiao mostró mayor actividad sobre el ring. Sin embargo, las estadísticas de Compubox indicaron que Mayweather tuvo un 30% de efectividad en golpes de poder, frente al 27% del boxeador filipino.

Te puede interesar: