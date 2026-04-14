Kompany lanza advertencia: Olise apunta a la élite mundial

El técnico del Bayern habló en la antesala del duelo de vuelta ante el Real Madrid en los cuartos de final

Olise se convirte en clave del Bayern | Reuters

El Bayern Munich se prepara para una noche decisiva en la Champions League con la mira puesta en el Real Madrid, pero en la antesala del partido, Vincent Kompany centró los reflectores en uno de sus jugadores más prometedores: Michael Olise. El entrenador belga no dudó en destacar el crecimiento del futbolista, a quien proyecta como una futura estrella mundial.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro de vuelta de los cuartos de final, Kompany fue contundente al hablar del impacto que ha tenido Olise en el equipo. El técnico recordó que su llegada fue una apuesta personal cuando aún jugaba en el Crystal Palace, un movimiento que en su momento generó dudas por el perfil discreto del jugador.

Sin embargo, con el paso de los meses, el rendimiento del atacante ha cambiado esa percepción. Hoy, Olise se ha consolidado como una de las piezas más importantes del Bayern, destacando por su capacidad ofensiva y su influencia en partidos de alto nivel, especialmente en el contexto de la Champions League.

Kompany insistió en que el presente del jugador ya lo coloca en una élite competitiva. “Estamos viéndolo. Está en el nivel más alto de la Liga de Campeones”, aseguró el estratega, dejando claro que el rendimiento del futbolista no es una casualidad, sino el resultado de una evolución constante.

Además, el técnico fue más allá y proyectó el futuro del joven atacante. “Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo. De momento va por el camino correcto”, afirmó, respaldando el proceso que ha seguido el jugador desde su llegada al club alemán.

A pesar de los elogios, Kompany reconoció que aún existen voces que cuestionan la falta de títulos en la carrera de Olise. No obstante, el entrenador minimizó ese argumento al destacar la regularidad que ha mostrado el futbolista durante el último año y medio, un periodo en el que ha mantenido un nivel competitivo constante.

El técnico también subrayó que la clave estará en la continuidad. Considera que si el jugador logra sostener su rendimiento en los próximos años, su consolidación entre la élite del fútbol mundial será una consecuencia natural de su talento y disciplina.

Con este respaldo público, Olise llega al duelo ante el Real Madrid en un momento clave de su carrera. El escenario de la Champions League se presenta como la oportunidad ideal para confirmar las palabras de su entrenador y demostrar que está listo para dar el siguiente paso en su evolución como futbolista.

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