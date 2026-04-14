Corinthians vs Independiente Santa Fe, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘Cardenal’ realizará una práctica este martes en Sao Paulo y quedará listo para enfrentar al ‘Timao’.

Horario Corinthians Vs Santa Fe / Claro Sports.

Después de la disputa del clásico capitalino ante Millonarios, Independiente Santa Fe ya se encuentra en territorio brasilero para la disputa de la segunda jornada de la Copa Libertadores ante Corinthians. Sao Paulo le abre las puertas al ‘Primer Campeón’ para este importante duelo del grupo E de la ‘Gloria de Eterna’.

Horario y dónde ver el Corinthians vs Independiente Santa Fe por la jornada 2 de la Copa Libertadores

El partido entre el elenco brasilero y el colombiano está programado para disputarse este miércoles de abril a las 07:.30 p.m. (hora colombiana) 09:.30 de la noche hora local. Dicho encuentro se puede ver a través de ESPN y Disney+.

Además en Claro Sports también tendremos la cobertura con un completo minuto a minuto de todo lo que suceda en Sao Paulo.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Corinthians e Independiente Santa Fe

Así formaría Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Helibelton Palacios, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

Así formaría Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno, Rodrigo Garro, André, Jesse Lingard y Yuri Alberto.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Corinthians e Independiente Santa Fe según la IA?

Consultamos en ChatGPT y esto nos dijo: “Corinthians parte como favorito”. “Las casas de apuestas y modelos lo dan ganador con una probabilidad que ronda entre 55% y hasta 65%+”. “En algunos análisis, incluso alcanza cerca del 67% de probabilidad de victoria”. “Santa Fe aparece con opciones más bajas, generalmente entre 20% y 30%, mientras que el empate también tiene peso”.

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