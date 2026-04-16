¡La selección mexicana se viste de gala! Revelan el traje oficial para el Mundial 2026

Unidad, espíritu de equipo, culturas prehispánicas y fútbol, son algunos elementos de la indumentaria que contará con el escudo nacional en la bolsa izquierda del saco

Así lucen los jugadores y el traje de gala para el Mundial 2026 | @calderonimx

La selección mexicana define uno de sus últimos detalles rumbo al Mundial 2026, y es el traje formal que portarán los jugadores durante los traslados a los estadios y las llegadas a los hoteles de concentración. Este conjunto fue presentado en Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas para el torneo, durante la Volvo Fashion Week. La marca italiana Calderoni es la encargada de diseñar este atuendo, en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El traje está compuesto por un saco bordado con el escudo del combinado nacional, ubicado en la bolsa izquierda, un pantalón y una corbata verde. La corbata tiene detalles que hacen referencia a las culturas prehispánicas y al fútbol, elementos representativos de la identidad de la selección. Este atuendo no solo será usado por los jugadores, sino también por el cuerpo técnico y los directivos del equipo durante los viajes y en los desplazamientos previos a los partidos.

La confección de cada traje será personalizada, con medidas tomadas previamente de los jugadores convocados en los partidos amistosos. La marca Calderoni explicó que el proceso requirió un trabajo detallado debido a que los jugadores no se concentran todos en un mismo lugar ni en el mismo país, lo que hizo necesario tomar medidas de cada uno de ellos de manera individual.

El material utilizado para la confección del traje proviene de Italia y tiene características especiales para adaptarse al cuerpo con comodidad. Además, el diseño incluye tecnología que permite que el forro del saco sea ligero y fresco, lo cual es relevante considerando que los trajes serán utilizados durante el verano mexicano, cuando las temperaturas pueden ser altas.

El saco también contiene detalles internos, como bordados con frases de aliento hacia los futbolistas y cuerpo técnico. En el cuello del saco se puede leer la frase “Somos México”, una declaración de unidad y espíritu de equipo. Este tipo de elementos refuerza el vínculo entre el equipo y la cultura mexicana, algo importante para los jugadores mientras se preparan para la competencia.

Junto con el traje, Calderoni presentó tres diseños de conjuntos deportivos inspirados en los colores nacionales de la selección. Estos conjuntos llevan las palabras “Alma. Juego. Legado”, un mensaje que subraya los valores y la historia del fútbol mexicano. Aunque estos conjuntos no serán utilizados por los jugadores durante los partidos, sino que forman parte de una colección especial que la marca preparó para el Mundial.

Respecto al costo, no se ha especificado si los trajes estarán disponibles para el público general. Sin embargo, la ropa de la marca italiana Calderoni ya se encuentra a la venta en tiendas y en boutiques exclusivas en México. Los precios de los trajes varían entre 10,000 y 25,000 pesos, dependiendo de si se adquiere solo el traje o el conjunto completo, que incluye camisa y corbata.

La presentación de este traje formal es solo uno de los muchos detalles que la selección mexicana ha preparado de cara al Mundial 2026, en el que el país será sede junto con Estados Unidos y Canadá. La elección de un atuendo que refleje la identidad del equipo y del país es un símbolo de los esfuerzos por hacer que cada aspecto de la participación del equipo sea representativo y acorde con la magnitud del evento que se avecina.

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