Ni Ochoa ni Rangel: portero mundialista asegura que Carlos Moreno es el mejor guardameta mexicano

Carlos Trucco considera que el portero del Pachuca no es llamado por la selección mexicana solo porque no juega en un equipo grande

Carlos Trucco asegura que Carlos Moreno es el mejor portero mexicano | Imago7

La portería de la selección mexicana es una de las grandes incógnitas, tanto para el partido ante Portugal como para la inauguración de la Copa del Mundo. ‘Tala’ Rangel y Memo Ochoa son las principales opciones, pero hay gente que cree que el mejor guardameta mexicano no está convocado.

Para Carlos Trucco, mundialista con Bolivia en Estados Unidos 1994, Carlos Moreno es el mejor portero mexicano en la actualidad, pero le juega en contra el no miliar en un equipo grande del fútbol mexicano.

“Que jugara en Chivas o en América. Es mejor que todos. Es la verdad“, declaró Trucco el viernes en Claro Sports por W Radio, al ser preguntado sobre qué le faltó para llenarle el ojo a Javier Aguirre.

"A Carlos Moreno le faltó jugar en Chivas o América para ser considerado"



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Los números en el Clausura 2026 respaldan las palabras de Trucco. El Pachuca es la segunda mejor defensa del torneo, con 10 tantos recibidos, uno menos que Raúl Rangel y las Chivas, mientras que Acevedo y Santos son últimos al permitir 30 anotaciones. Memo Ochoa, en Chipre, ha permitido 35 goles en 24 juegos. Aguirre no consideró esto ni por la lesión de Malagón.

Aguirre llamó a Carlos Acevedo para ser el tercer portero en esta Fecha FIFA, dejando fuera a Moreno, quien ha recibido el llamado en cuatro ocasiones, pero sigue sin debutar con la selección mayor.

Moreno, de 28 años, poco a poco se ganó un lugar con los Tuzos. Canterano del Pachuca, llegó a jugar en Chile con el Everton. Fue hasta el Apertura 2023 cuando se ganó la titularidad con el equipo de la Bella Airosa. Ha superado los 100 partidos con los Tuzos (129), permitiendo 162 goles. En 33 ocasiones dejó el arco a cero.

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