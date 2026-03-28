Pochettino y Estados Unidos buscan dar un golpe ante Bélgica rumbo al Mundial

A menos de 80 días del Mundial, el equipo de Pochettino enfrenta a Bélgica en un duelo que pondrá a prueba su nivel competitivo

Pochettino habla de las bajas del USMNT para los amistosos | Reuters

La selección de Estados Unidos entra en una etapa clave de su preparación de cara al Mundial 2026. El primero de ellos será ante Bélgica, en un encuentro programado en el Mercedes-Benz Stadium que servirá como referencia para medir el avance del equipo en este proceso.

El duelo forma parte de la actividad de la fecha FIFA de marzo y representa uno de los retos más exigentes para el conjunto de las Barras y las Estrellas. En la antesala del partido, el técnico Mauricio Pochettino ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el momento que vive el equipo y los objetivos de cara al Mundial.

El estratega argentino señaló que este tipo de enfrentamientos son fundamentales para el crecimiento del grupo. Explicó que el equipo ha buscado medirse ante selecciones de alto nivel con el propósito de llegar en condiciones competitivas al torneo internacional.

“Deseábamos enfrentar a este tipo de rivales, porque sabemos que queremos seguir jugando contra este tipo de equipos. La mejor manera es entrenar lo mejor posible, tener una buena dinámica con el grupo. Necesitamos buena energía, hoy hemos logrado que los jugadores estén felices de venir a representar a Estados Unidos, queremos jugar contra los mejores y competir, así la dinámica mejora y los jugadores están conscientes de ello”, expresó.

Pochettino también destacó la disposición que ha encontrado en sus jugadores durante el proceso. Indicó que uno de los aspectos que ha evolucionado en el equipo es el compromiso del grupo con la selección, lo que considera clave en la construcción del proyecto rumbo al Mundial.

En relación con Bélgica, el entrenador reconoció el nivel del rival y la experiencia que tiene al haber dirigido a futbolistas de ese país en clubes europeos. Señaló que se trata de una selección con fundamentos claros y que representa un desafío importante, aunque aseguró que el enfoque es el mismo ante cualquier oponente.

“Bélgica es una gran selección con un gran entrenador que conozco muy bien y que admiro, es un equipo con mucha calidad, el jugador belga es un jugador técnico, que mezcla la fuerza física con la técnica, es un fútbol ágil, he tenido muchos jugadores como Vertonghen y Toby Alderweireld, es un país que entiende lo que significa competir, mañana va a ser difícil, pero no te puedo decir que va a ser más difícil que cuando jugamos contra México, contra Paraguay o contra Ecuador, el respeto siempre está para nuestros oponentes”, comentó.

En cuanto a la convocatoria, el técnico confirmó que no contará con plantel completo para este compromiso. Informó que Miles Robinson quedó descartado para ambos partidos de la fecha FIFA debido a una molestia en el aductor, mientras que Chris Richards tampoco estará disponible para enfrentar a Bélgica, aunque existe la posibilidad de que reaparezca en el siguiente duelo ante Portugal.

Las bajas de Estados Unidos para los partidos amistosos

“Miles Robinson está fuera para los dos partidos, sufrió una lesión menor en el aductor, creo que desde el lunes o martes. Y luego con Chris Richards, es difícil, porque jugó con el Palace y luego el club le dio permiso de venir y reportar sin problemas, pero luego de evaluarlo y de los entrenamientos, no pudo terminar el entrenamiento el miércoles y ahora siente alguna molestia en su tobillo, para mañana, no estará, pero esperemos contar con él en el juego del martes”, explicó.

Finalmente, Pochettino puso atención en el desempeño individual de algunos jugadores. Mencionó el caso de Johnny Cardoso, quien ha tenido actividad en el Atlético de Madrid, y subrayó que este tipo de encuentros representan una oportunidad para trasladar su rendimiento de club al ámbito de la selección.

“Es difícil tener memorias frescas de Johnny Cardoso jugando en el equipo nacional. es ahora una buena oportunidad para Johnny, que ha tenido una buena participación en el Atlético de Madrid, pero ahora tiene que adaptarse de nuevo para jugar con el USMNT. Necesitamos estar seguros de que los jugadores puedan estar aquí para competir, no solo para vivir la experiencia y esperamos que Johnny tenga esa posibilidad de mostrarse y plasmar esas actuaciones con el Atlético de Madrid acá con nosotros”, señaló.

Sobre Christian Pulisic, el técnico reveló una conversación reciente en la que el futbolista manifestó su intención de marcar. Pochettino indicó que confía en su capacidad, pero pidió mantener la calma de cara a los próximos compromisos.

“Christian me dijo ‘necesito anotar’, le pedí calma, porque sabemos que tiene la capacidad”, concluyó.

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