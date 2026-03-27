¿Alineación indebida? Águilas Doradas, en riesgo de perder el partido frente a Alianza en el escritorio

Claro Sports notó un detalle en la numeración de un jugador que va en contravía de lo establecido en el reglamento.

Jugadores de Águilas Doradas y Alianza. – Vizzor Image.

Este viernes, Águilas Doradas consiguió un triunfo muy importante frente a Alianza en su objetivo de acercarse al grupo de clasificación. El gol de penalti de Jorge Rivaldo fue suficiente para que el cuadro antioqueño se quedara con los puntos y sueñe con remontar camino en lo que queda de esta primera fase del campeonato. Sin embargo, se puso en riesgo de perder en el escritorio.

El encuentro que abrió la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I pareció presentarse con total normalidad, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para Claro Sports. Un jugador del cuadro local se presentó con un diseño en el uniforme que podría valer para que se encuentre una alineación indebida, tema que invalidaría el resultado.

El futbolista en cuestión fue el delantero Jorge Obregón, quien hizo parte de los titulares y jugó la mayor parte del duelo en el Estadio Cincuentenario de Medellín. El número que portó en su camiseta y pantaloneta fue el 99, cifra que no está permitida para el campeonato de primera división en Colombia según lo que se estipula en el reglamento vigente.

Ya durante el mes de enero, cuando la liga estaba por iniciar, Claro Sports había publicado un artículo en el que detallaba los principales cambios en las normas de juego para el año 2026. Una de las modificaciones que se introdujeron es que los jugadores solamente pueden llevar dígitos desde el 1 hasta el número máximo de jugadores inscritos que tenga el equipo. El límite se definió en 25 futbolistas para cada plantilla.

La regla puntual está en el artículo 59° del reglamento del campeonato, el cual habla sobre el registro de uniformes de jugadores y porteros. El parágrafo 5 indica: “Los jugadores inscritos en planilla de juego solo podrán estar identificados con números consecutivos entre el número 1 y el número de jugadores inscritos en la competencia“.

Por si solo, lo explicado no resultaría suficiente para que Alianza se lleve los puntos, pues también tenía jugadores con números encima del 25. El detalle llamativo es que la alineación que se anunció por medio de los canales oficiales de Águilas Doradas mostraba una numeración distinta. Obregón aparecía con el 15, número que en realidad llevó Fabián Charales, quien tenía esos mismos dígitos en la publicación.

Alineación anunciada por Águilas Doradas. – @AguilasDoradas.

Por ahora, no se conoce pronunciamiento oficial por parte de los clubes con respecto a este tema ni de Dimayor. Además, este medio está en el deber de transparencia de aclarar que no ha comprobado si esta conducta por fuera de lo establecido en el reglamento se ha venido presentando en otros partidos de este semestre. Será la planilla oficial la que indique si Obregón estaba bien inscrito o no.

Está por verse si Alianza aprovecha la situación para solicitar acciones por parte de Dimayor. No obstante, muchas veces este tipo de temas se quedan sin sanciones, debido a que las conductas puntuales no están tipificadas dentro del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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