Álvaro Fidalgo expresa “alivio” luego de su convocatoria con la selección mexicana

El volante del Betis recibe su primera convocatoria con México, revela cómo se enteró tras Europa League y destaca que es uno de los momentos más importantes de su carrera

El volante verdiblanco vive su primera experiencia internacional | Imago7

Álvaro Fidalgo vive un momento que marca su carrera. El mediocampista del Betis recibió su primera convocatoria con la selección mexicana y rompió el silencio para compartir lo que significa este paso, cómo se enteró y qué espera de esta nueva etapa. El futbolista español naturalizado mexicano habló con claridad sobre el proceso que vivió durante meses, en medio de especulaciones y expectativas.

La noticia llega en un punto clave de su trayectoria, justo tras dar el salto de vuelta a Europa y con un rol importante en su club. Ahora, con el llamado confirmado, Fidalgo se enfoca en aprovechar la oportunidad y responder dentro del campo, dejando en claro que este momento es resultado de trabajo constante.

Reacción tras confirmarse la convocatoria

Fidalgo no ocultó la emoción al recibir la noticia, luego de un largo periodo en el que su nombre estuvo en la conversación. El mediocampista reconoció que la confirmación le generó una mezcla de sensaciones. “Muchas gracias por la bienvenida a todos. Me dio una especie de nervios, después de tanto tiempo en el que era un tema recurrente y que yo también pensaba. Por fin se confirmó. Contento por esa parte”, dijo en entrevista para la selección mexicana.

El jugador dejó claro que, aunque la expectativa era alta, la confirmación representó un alivio personal y profesional. Durante meses, su posible llamado generó debate, algo que él mismo reconoció que también pasaba por su mente.

El momento exacto en que se enteró

El mediocampista relató que la noticia llegó en un contexto especial, justo después de un partido en Europa League. Ese momento marcó una coincidencia significativa en su carrera. “Me enteré unos minutos después del partido de Europa League. Al terminar, tenía el móvil lleno de mensajes y en la entrada vi que había salido la convocatoria. Fue un momento especial, porque también pasamos a cuartos de final. Se juntó todo”.

Fidalgo explicó que la primera reacción fue compartir la noticia con su círculo más cercano. La familia y los amigos jugaron un papel clave en ese instante. “No recuerdo exactamente, pero creo que fue a mis padres o al grupo de amigos. Todos lo estaban comentando. Siempre son los primeros a los que leo y contesto cuando termino los partidos, así que tuvo que ser justo ahí”.

El lado personal: el mate y los regalos

Más allá del aspecto deportivo, Fidalgo también dejó ver su lado más cercano, hablando de su afición por el mate y los detalles que recibió. El mediocampista mostró su identidad dentro del vestidor y cómo ha adoptado ciertas costumbres. “Ahora el mate siempre viene bien. Me aficioné en el club y en estos últimos tiempos lo pensaba más. Intenté hacer las cosas bien para que se diera la convocatoria”.

El futbolista también reaccionó a los obsequios que recibió como parte de su bienvenida a la selección. “Ya la voy a poner en la habitación. Es una matera. No me la traje, así que ya tengo. Muchas gracias. Estos regalos siempre hacen mucha ilusión. Se ve que me conocen bien”.

Lo que significa jugar con México

El mediocampista fue directo al explicar lo que representa esta convocatoria en su vida personal y profesional. Para Fidalgo, vestir la camiseta nacional es un momento trascendental. “La verdad es una doble emoción por la selección. Le tengo un cariño especial y creo que puede ser uno de los momentos más importantes de mi vida”.

También dejó claro que su participación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico, pero mantiene la ilusión de debutar. “Ojalá se dé. Eso depende del entrenador, que decide quién juega. Si hay suerte y se da, sería genial”.

Expectativa rumbo a su posible debut

Fidalgo entiende que el siguiente paso será ganarse un lugar dentro del equipo. Su discurso refleja paciencia, pero también ambición por consolidarse. El mediocampista llega con ritmo competitivo y con el respaldo de su rendimiento en España, lo que lo coloca como una opción real para el esquema del entrenador. Su estilo de juego y capacidad técnica podrían aportar variantes al medio campo.

La convocatoria abre una nueva etapa en su carrera, en la que buscará trasladar su nivel de club a la selección. El reto ahora será responder en los entrenamientos y, en caso de recibir minutos, demostrar que puede ser una pieza importante.

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