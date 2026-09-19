Deportivo Cali vs Cúcuta, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

El Azucarero, en el tercer turno de este sábado, busca reencontrarse con la victoria en casa ante un Motilón urgido por rascar un buen resultado.

Deportivo Cali vs Cúcuta Deportivo, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Cúcuta y dónde ver en vivo hoy 19 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:20 p.m. (hora COL) en el Estadio Palmaseca con el arbitraje de Carlos Ortega. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo.

Alineaciones Deportivo Cali vs Cúcuta: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar, Johan Martínez, Nicolás Benedetti, Juan Dinenno y Éduard Bello.

Así forma Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Diego Calcaterra, Kevin Tamayo; Juan Diego Ceballos, Víctor Mejía, Carlos Rentería; Gustavo Torres y Jaime Peralta.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga BetPlay 2026?

Ambos llegan con necesidad urgente de victoria, en especial el Deportivo Cali por su condición de ser local. Los ‘Azucareros’ levantaron cabeza tras derrotar a Once Caldas en Palogrande, logrando ese oxígeno necesario para tomar impulso y seguir en la misión de clasificar. Del otro lado, Cúcuta no puede ceder más terreno pensando en salvar la categoría.

El juego estaría calcado: Cali le apunta a dominar el balón y generar más llegadas, mientras que la visita espera defenderse a capa y espada, con miras en pescar algún contragolpe y marcar diferencia.

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