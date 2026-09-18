Real España vs Motagua en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Real España Motagua, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Real España y Motagua se enfrentan por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en uno de los partidos más atractivos de la fecha y con ambos equipos instalados en la parte alta de la clasificación. La Máquina buscará volver al triunfo para no perderle pisada al líder Marathón, mientras que el Ciclón Azul llega fortalecido después de conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y asegurar presencia en la próxima Concachampions.

Real España llega a la jornada 8 con 15 puntos y ubicado en el segundo lugar, producto de cuatro victorias y tres empates. La Máquina afrontará el último partido bajo el interinato de Mauro Reyes, ya que la próxima semana asumirá Juan Ignacio Martínez como nuevo entrenador tras la salida de Jeaustin Campos. El conjunto aurinegro viene de empatar 1-1 en su visita a Olancho FC, resultado que le impidió mantenerse en lo más alto de la tabla y dejó a Marathón como líder con 17 unidades.

Por su parte, Motagua ocupa el cuarto puesto con 13 puntos, después de registrar cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Javier López llega en un buen momento: venció 1-0 a Génesis PN en su última presentación por el torneo local y posteriormente empató 0-0 ante Alianza en El Salvador para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y asegurar su boleto a la Concachampions 2027. Ahora el Ciclón buscará trasladar ese impulso al clásico ante Real España antes de afrontar en las próximas semanas la serie frente a Alajuelense por un lugar en la final centroamericana.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Real España vs Motagua de la jornada 8 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Real España y Motagua será el sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Francisco Morazán y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real España vs Motagua hoy

Motagua no podrá contar con Marlon Licona, expulsado en el partido ante Génesis PN, mientras que Real España no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Mauro Reyes y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Real España: Luis López; Daylor Cacho, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores; Anthony García, Carlos Mejía, Jhow Benavídez; Roberto Osorto, Darixon Vuelto y Eddie Hernández. DT: Mauro Reyes.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Oscar Padilla, José Reyes; Jefryn Macías, Denis Meléndez, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

MÁS INFORMACIÓN: Motagua sale vivo del Cuscatlán y se instala en las semifinales de la Copa Centroamericana

Antecedentes y últimos resultados del Real España vs Motagua en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Motagua:

22 de marzo de 2026 | Motagua 1-1 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Real España 2-2 Motagua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de diciembre de 2025 | Real España 1-1 Motagua | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 13 de diciembre de 2025 | Motagua 0-3 Real España | Triangular Final Torneo Apertura 2025

| Triangular Final Torneo Apertura 2025 23 de noviembre de 2025 | Real España 1-2 Motagua | Torneo Apertura 2025

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