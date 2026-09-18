Saprissa vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Saprissa Herediano, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Herediano se enfrentan por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en uno de los partidos más atractivos de la fecha y con dos grandes del fútbol tico necesitados de una respuesta. El Monstruo intentará recuperarse después de perder el liderato y quedar eliminado de la Copa Centroamericana, mientras que el Team busca confirmar su reacción tras cortar una preocupante racha de derrotas.

Saprissa llega a la jornada con 18 puntos y ubicado en el segundo lugar, producto de seis victorias y dos derrotas, igualado en unidades con Cartaginés pero por detrás debido a la diferencia de gol. El equipo de Hernán Medford viene de caer 4-2 en su visita a Sporting FC y ceder el liderato, pero el golpe más duro llegó entre semana: Cartaginés, dirigido por Amarini Villatoro, eliminó al Monstruo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Ahora los morados deberán concentrarse nuevamente en el campeonato local, aunque también tendrán por delante el Play-In ante Firpo, donde buscarán uno de los últimos boletos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Por su parte, Herediano atraviesa una realidad todavía más complicada y aparece en el noveno puesto con siete puntos, luego de conseguir dos triunfos, un empate y cinco derrotas. La salida de José Giacone no produjo hasta ahora el cambio de rumbo esperado y el comienzo del ciclo de Paulo Wanchope estuvo marcado por los malos resultados. Sin embargo, el Team consiguió algo de oxígeno en su última presentación al vencer 2-0 a Escorpiones como visitante y ahora tendrá una exigente prueba ante un Saprissa que llega golpeado por sus últimos resultados.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Herediano de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Herediano será el sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Herediano hoy

Ni Saprissa ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Paulo Wanchope no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora; David Guzmán, Sebastián Padilla; Gerson Torres, Andrey Soto, Luis Paredela; y Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Sergio Rodríguez, Aaron Murillo, Emerson Bravo, Elías Aguilar, Jesús Henestrosa; y Fernando Lesme. DT: Paulo Wanchope.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Herediano:

17 de julio de 2026 | Herediano 1-0 Saprissa | Recopa Costa Rica 2026

| Recopa Costa Rica 2026 16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de enero de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura 2026

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