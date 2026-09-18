Sporting CP vs Arouca en vivo: horario y dónde ver la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Los Leones reciben a Os Lobos en Lisboa con amplio dominio histórico en la serie y la obligación de volver a sumar de a tres

Sporting CP vs Arouca, en vivo online | Claro Sports

Sporting CP y Arouca se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026, en un partido que encuentra a los locales dentro de la pelea por los primeros lugares y a los visitantes intentando recuperar el paso después de una serie de resultados irregulares.

Los Albiverdes llegan después del empate 1-1 ante Famalicao, resultado que frenó una racha de cuatro victorias consecutivas dentro del campeonato. Del otro lado, los Arouquenses vienen de caer 2-1 frente a Santa Clara y tendrán enfrente a un rival que históricamente les ha resultado complicado.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Sporting CP vs Arouca por la jornada 7 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro correspondiente a la séptima fecha se disputará este sábado 19 de septiembre de 2026 en el Estadio José Alvalade, casa del Sporting de Portugal.

El silbatazo inicial está programado para las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en un duelo en el que los Leones buscarán mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación tras dejar puntos en su visita a Famalicao.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido estará disponible en México a través de Claro Sports Premium, plataforma que cuenta con la transmisión en vivo y sin interrupciones de los encuentros más destacados de la Liga de Portugal.

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Antecedentes del Sporting CP vs Arouca en la Liga de Portugal

La historia de este enfrentamiento presenta una clara superioridad de los Albiverdes. En 21 partidos, los Arouquenses únicamente han conseguido una victoria y dos empates, mientras que el resto de los compromisos terminaron con triunfo del conjunto de Lisboa.

MÁS INFORMACIÓN: Famalicao rescata un empate ante Sporting en el debut de Pato Salas

La única derrota de los Leones llegó durante la temporada 2022-23, cuando cayeron por la mínima como visitantes. Desde entonces, Os Lobos no han logrado volver a imponerse y actualmente acumulan siete encuentros consecutivos sin victoria dentro de la serie.

El antecedente más reciente terminó con triunfo 2-1 del Sporting de Portugal el 24 de enero de 2026. Antes de ese partido, el último enfrentamiento disputado en el José Alvalade terminó con una contundente goleada de 6-0.

En aquella actuación, Luis Javier Suárez, Ricardo Mangas y Francisco Trincao marcaron doblete. El delantero colombiano, además, se ha convertido en el máximo goleador de este enfrentamiento con cuatro anotaciones.

24 de enero de 2026: Arouca 1-2 Sporting CP

Arouca 1-2 Sporting CP 17 de agosto de 2025: Sporting CP 6-0 Arouca

Sporting CP 6-0 Arouca 15 de febrero de 2025: Sporting CP 2-2 Arouca

Sporting CP 2-2 Arouca 13 de septiembre de 2024: Arouca 0-3 Sporting CP

Arouca 0-3 Sporting CP 10 de marzo de 2024: Arouca 0-3 Sporting CP

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 7 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Los momios de Caliente.mx colocan al conjunto local como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria de los Leones aparece en -500, mientras que el empate paga +550 y un triunfo de los Arouquenses se encuentra en +1350.

El Sporting de Portugal suma cuatro triunfos y dos empates después de seis jornadas, ha mostrado una producción ofensiva constante durante el arranque del campeonato y solamente en su último encuentro se quedó por debajo de los dos goles.

Arouca, por su parte, ha alternado buenos resultados con tropiezos y además llega después de dos partidos consecutivos como visitante sin marcar. Por antecedentes, momento y localía, los momios presentan a los Albiverdes con una ventaja considerable para el partido de este sábado.

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