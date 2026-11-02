Ryan Garcia vs Floyd Mayweather: la leyenda confirma que regresará al boxeo para disputar un campeonato mundial

Floyd Mayweather anunció que su pelea frente a Matty Floyd del próximo 19 de diciembre servirá de preparación para ir por la corona de Ryan Garcia

Floyd Mayweather Jr busca una pelea con Ryan Garcia | Reuters

Floyd Mayweather Jr promete convertirse en uno de los protagonistas de la escena del boxeo en 2027. The Money anunció otra pelea de exhibición, ahora frente al Matty ‘The Jedi’ Floyd para el 19 de diciembre en una función que será celebrada en Bangkok, Tailandia, sin embargo lo relevante es que este intercambio de golpes sólo será como preparación para ir posteriormente por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo que tiene en sus manos Ryan Garcia en las 147 libras.

El excampeón mundial de cinco categorías sacudió a la industria con el anuncio que publicó en redes sociales este fin de semana, debido a que su regreso presupone poner en juego su récord invicto de 50-0 ante un boxeador poco más de 20 años más joven.

“Australia contra el Mundo: El GOAT contra El Jedi. Floyd Mayweather contra Matty Floyd. 19 de diciembre | Bangkok. Esto es solo una pequeña pelea de preparación antes de que Ryan Garcia y yo nos enfrentemos”, declaró The Money tras publicar el cartel de su próxima pelea de exhibición.

Matty ‘The Jedi’ Floyd es un boxeador que ha competido en las categorías de semipesado y crucero; sin embargo, también cuenta con experiencia en el boxeo sin guantes. El anuncio de este rival parece dejar de lado a Mike Tyson y Manny Pacquiao, expeleadores a los que supuestamente iba a enfrentar antes de terminar 2026. La revancha con Pacman Pacquiao quedó en el tintero y, durante todo el año, hubo un intercambio de declaraciones y amenazas por parte del equipo del filipino con emprender acciones legales, tras señalar que existía un contrato firmado por ambas partes.

Floyd Mayweather había anunciado previamente que enfrentaría a Manny Pacquiao en septiembre pasado, pero ahora se enfrentaría a una disputa legal con empresas de CSI por un supuesto incumplimiento de contrato. La revancha incluso fue confirmada por Netflix, empresa que tenía en sus manos los derechos de la pelea.

Ryan García señaló recientemente que regresará al ring el próximo 6 de febrero de 2027, aunque no reveló quién será su próximo rival para defender el cinturón del organismo verde y oro, que ganó tras vencer a Mario Barrios en febrero de 2026 y que defendió frente a Conor Benn en septiembre. Sin embargo, el peleador estadounidense de sangre mexicana también indicó en su momento que ya había charlas con Floyd Mayweather.

“Acabo de colgar el teléfono con Floyd Mayweather. Estuvimos hablando sobre pelear; es algo serio y él quiere llevar a cabo un combate real en las 147 libras. ¡Ambos acordamos publicar esto! ¡Vamos a pelear!“, escribió Ryan Garcia a finales de octubre en su cuenta de Instagram.

Floyd Mayweather seguirá los pasos de Manny Pacquiao. El filipino regresó al ring en el verano de 2025 y empató con Mario Barrios, entonces campeón del CMB en las 147 libras, en una de las decisiones más controvertidas del año pasado.