Franco, hijo de Omar Pérez comienza su historia con Selección Colombia: convocado por la sub 19 de César Torres

El mediocampista de creación cuenta con doble nacionalidad: colombiana y argentina por su familia y el vínculo con este país. Juega en las inferiores de Boca Juniors.

Franco Pérez convocado por Selección Colombia/ Raúl Bravo, AFP.

La Selección Colombia sub 19 recibió la invitación para la disputa de un torneo amistoso del 10 al 17 de noviembre del presente año. Por tal motivo el profesor César Torres confirmó este lunes la convocatoria de 22 juveniles para representar al país de la mejor manera en tierras norteamericanas.

Convocatoria de la Selección Colombia sub 19

Alam García – Independiente Yumbo. Andrés Marín – Atlético Nacional. Camilo Amú – América de Cali. Christian Negrete – Real Cundinamarca. Daniel Socarrás – Junior F.C. David Meza – Atlético de Madrid (ESP). Deimer Longas – Independiente Medellín. Edmilson Herazo – Barranquilla F.C. Erik Londoño – New York Red Bulls (USA). Francisco Peña – Independiente Yumbo. Franco Pérez – Boca Juniors (ARG). Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín. Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe. Johan Molina – América de Cali. Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali. Juan David Palacios – Independiente Yumbo. Leandro Solarte – Racing Club (ARG). Miguel Londoño – RCD Espanyol de Barcelona (ESP). Nicolás Arango – North Texas SC (USA). Robihno Quinto – River Plate (ARG). Tomás Blandón – Águilas Doradas. Yeider García – Internacional de Bogotá.

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La preparación para este certamen internacional comenzará desde este martes 3 de noviembre, todo el equipo deberá arribar a la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, allí permanecerán hasta el 9 de noviembre. Días después viajarán a Atlanta para la disputa del torneo amistoso. Esto de cara al Campeonato CONMEBOL Sub-20 que se jugará en enero del 2027.

Franco Pérez, la gran novedad

En dicho listado aparece Franco Pérez, pues bien, se trata del hijo de Omar Sebastián Pérez Marcos, el exfutbolista con un gran pasado en el Fútbol Profesional Colombiano en equipos como Real Cartagena, Independiente Medellín, Junior, Patriotas e Independiente Santa Fe, en el ‘León’ se convirtió en una leyenda tras la conquista de 9 títulos con la institución, además de tocar la gloria continental e intercontinental con la Copa Sudamericana 2015 y la Copa Suruga Bank del 2016 en Japón.

El juvenil tiene la doble nacionalidad, argentina y colombiana, ya que nació en 2008 en Medellín, Antioquia cuando ‘Chipakero’ hacía parte del ‘Poderoso de la montaña. Pero también cuenta con pasaporte argentino por su familia y el vínculo con este país. Sin embargo en la ‘Tricolor’ no ‘durmieron en los laureles’ y su historia con la Selección está por comenzar.

Franco ha hecho su carrera formativa con Boca Juniors, con el ‘Xeneixe’ ya firmó su primer contrato como futbolista profesional, lo hizo acompañado de su padre y su madre: “Esto es solo el comienzo, a seguir trabajando con humildad, esfuerzo y compromiso”, firmó el colombiano, tras este gran paso en su carrea deportiva.

A comparación de su padre, Franco es zurdo, pero también juega como volante de creación y se destaca en la reserva de Boca por su liderazgo en el terreno de juego, fruto de ello son los resultados del cuadro ‘Azul y Oro’ en la Copa Proyección de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

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