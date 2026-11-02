“¡Penal para el América!”: Roberto García Orozco da su análisis definitivo tras la polémica pena máxima ante Toluca

América y Toluca empataron 2-2 en el Estadio Azteca después de dos penales que marcó el árbitro central Luis Enrique Santander en la jornada 15

Luis Enrique Santander en el América vs Toluca | Imago7

El partido entre América y Toluca del pasado fin de semana no estuvo exento de polémica arbitral, tras dos penales, uno para cada equipo, que repercutieron en el empate 2-2 en el Estadio Azteca. Sin embargo, Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, considera que el trabajo de Luis Enrique Santander sobre el terreno de juego tuvo una nota aprobatoria, pese a las dudas que generaron sus decisiones.

El encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, el pasado sábado 31 de octubre, cambió por completo en los últimos 10 minutos. La primera jugada ocurrió al minuto 84, cuando el árbitro central recibió el llamado del VAR para revisar una acción en el área de las Águilas. Luis Enrique Santander determinó que existió una falta de Santiago Bueno por interrumpir una oportunidad manifiesta de gol durante una disputa con el delantero del Toluca, Paulinho.

Roberto García Orozco considera que sí existió un agarre sobre Paulinho y que la decisión del árbitro habría sido correcta, pese a que el VAR, a lo largo de la jornada del Apertura 2026, tuvo el problema de no presentar suficientes tomas contundentes para facilitar el trabajo de los encargados de impartir justicia en los partidos de esta semana.

“Volvimos a la normalidad. En estas fechas del Día de Muertos, los árbitros regresaron de manera normal. Mucha polémica, muchas decisiones que influyen en los resultados y, sobre el VAR, que no manda tomas contundentes para que se tomen buenas decisiones. Y siguen afectando los resultados de los partidos”, declaró Roberto García Orozco en su análisis arbitral semanal en Peloteando de Claro Sports. “Un Toluca-América se ha convertido en un partido muy difícil. Creo que Luis Enrique no lo analiza bien porque la jugada clave es no expulsar a Federico Pereira en el minuto 25. Vemos la acción, que es evidente por parte del jugador del América. Hay una sujeción sobre Paulinho. Tal vez el jugador del Toluca exagera en la caída, pero de que existe infracción... El VAR solo llama a una revisión porque considera que existen elementos para una tarjeta roja por malograr una oportunidad manifiesta de gol”.

Luis Enrique Santander también fue protagonista del encuentro porque, durante el tiempo de compensación, señaló un penal a favor del América. El árbitro determinó que existió una sujeción del defensa uruguayo Federico Pereira sobre Miguel Borja dentro del área del conjunto escarlata. El colegiado no dudó y marcó la pena máxima, pese a los reclamos de los jugadores del Toluca.

“Tú como defensor no puedes abrazar a tu adversario. Borja exagera y se tira, encoge los pies… pero son atenuantes tal vez para no sancionar el penal. Pero de que existe un abrazo por parte de Pereira, es evidente. Luis Enrique Santander está bien posicionado, logra observarlo. ¿Y qué hace el VAR? Simplemente tiene que ratificar la decisión que toma el árbitro en el terreno de juego. El VAR no puede revertir esta decisión porque es una jugada de interpretación. Al final, existen elementos para que sea sancionado por tiro penal”, indicó el experto arbitral de Claro Sports.

El resultado en el Estadio Azteca repercutió directamente en la clasificación del Apertura 2026. El América se mantiene como líder de la tabla general con 29 puntos, los mismos que Chivas y Cruz Azul, aunque con una mejor diferencia de goles. Por su parte, el Toluca aparece con 24 unidades en la quinta posición, a la espera de asegurar su boleto a la Liguilla del fútbol mexicano.