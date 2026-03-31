Marquense vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense vs Xelajú, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Xelajú MC se enfrentan en un duelo muy importante de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que mezcla objetivos opuestos pero una misma urgencia por sumar. El conjunto fronterizo pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso, mientras que los Superchivos buscan consolidarse en la cima y llegar en gran forma a la recta final del campeonato.

Marquense llega con 21 puntos y se ubica en la novena posición, tras seis triunfos, tres empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Omar Arellano viene de conseguir un triunfo fundamental por 1-0 ante Comunicaciones, resultado que lo fortaleció en la lucha por la permanencia y que confirma su mejor momento del semestre, con tres victorias en sus últimas cinco presentaciones. En la tabla acumulada suma 44 puntos y logró salir del descenso directo, aunque sigue con un margen muy ajustado.

Por su parte, Xelajú MC lidera el torneo con 27 unidades, producto de siete victorias, seis empates y tres derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de empatar 1-1 ante Guastatoya como local, resultado que le permitió mantenerse como único líder y extender su racha a nueve partidos sin perder. Con el objetivo de sostener su regularidad, los altense apuntan a llegar en su mejor nivel a los playoffs y pelear por el título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Xelajú MC de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Xelajú MC está programado para el miércoles 1 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Xelajú MC hoy

Ni Marquense ni Xelajú MC no cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 17 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez, Dylan Flores; Renato Mnecía, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar; y David Chuc. DT: Omar Arellano.

Xelajú MC: Rubén Silva; Kevin Ruiz, Manuel Romero, Javier González, Widvin Tebalan; Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio, Yair Jaén; Steven Cárdenas y Derrikson Quirós. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Xelajú MC:

15 de febrero de 2026 | Xelajú MC 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Xelajú MC 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de febrero de 2025 | Xelajú MC 0-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

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