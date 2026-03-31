Sudáfrica vs Panamá en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Ambas selecciones afinarán detalles de cara al Mundial 2026 en un amistoso en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Sudáfrica vs Panamá, en vivo el partido amistoso | Claro Sports

Las selección de Sudáfrica, primer rival de México en el Mundial 2026, se mide este martes 31 de marzo a Panamá en un partido amistoso en Cape Town, Sudáfrica, como parte de su preparación para la justa que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora juega Sudáfrica vs Panamá hoy 31 de marzo de 2026?

El silbatazo inicial para el duelo amistoso entre Sudáfrica y Panamá será en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México y 19:30 hora local.

Alineaciones para el Sudáfrica vs Panamá de este 31 de marzo de 2026

Estos serían los onces que saldrían de titulares por Sudáfrica y Panamá en el DHL Cape Town Stadium.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Deano van Rooyen, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Samukele Kabini; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

¿Quién transmite en vivo el Sudáfrica vs Panamá y dónde ver por TV y online?

En territorio mexicano no habrá transmisión televisiva para el Sudáfrica vs Panamá, sin embargo, para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo desde Centroamérica lo podrás hacer a través de RPC Deportes y TVMAX. Asimismo, aquí podrás seguir todos los detalles en nuestro minuto a minuto.

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