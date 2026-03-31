Marruecos vs Paraguay en vivo: transmisión y resultado del partido amistoso hoy 27 de marzo

Las acciones rumbo al torneo más importante del verano se viven a través de la multiplataforma de Claro Sports

Sigue en vivo por Claro Sports el amistoso internacional entre Marruecos y Paraguay, este martes 31 de marzo de 2026 desde el Estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia. En la recta final rumbo al Mundial 2026, ambas selecciones se enfrentan en un duelo clave para afinar detalles y medir su nivel ante rivales de distintas confederaciones, en un partido que promete intensidad y exigencia. Marruecos llega en plena consolidación tras su histórica actuación en Qatar 2022 y el impulso de haberse coronado en la Copa Africana de Naciones 2025, mientras que Paraguay afronta el compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación mundialista luego de una sólida eliminatoria sudamericana. El antecedente más reciente entre ambos fue un empate sin goles en 2022, reflejo de la paridad entre dos equipos intensos. Vive toda la emoción de este encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: